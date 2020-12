Žádného očkování není zapotřebí. Bůh stvořil člověka tak, aby dokázal žít s viry

Mezitím v Absurdistánu 155:

17. 12. 2020 / Tomasz Oryński

Foto: Profesor Ryszard Zajączkowski: "Pandemie je globalistický komunismus, jehož cílem je vrhnout národy na kolena a lidi zotročit."







"Jako žena, jako matka, nikdy nepochopím demonstrantky ani je nepodpořím. Vulgární a primitivní chování nečiní ženy krásnými. Připomínají mi smečku Papuánců a tupých divochů, kteří umějí jen bít a tupě provádět sex. Děsi mně, že by někdo z nich mohl dostat zápalky. Pro všechny tyhle sprostě nadávající pseudoženy bychom měli vytvořit rezervace, kde budou sloužit jako inkubátory."

Toto je citace z oficiální facebookové strábnky Marleny Maląg, poslankyně strany Právo a spravedlnost. Jak se děje často, kdykoliv politik nebo politička ze strany Právo a spravedlnost napíše něco úplně blbého, tvrdí pak, že se jeho či její účet stal obětí hackerského útoku. Zjevně vznikla mezi hackery nová móda - hackersky pronikat na sociálních sítích na účty politiků ze strany Právo a spravedlnost a psát tam to, co vypadá přesně tak, jako co by právě napsal politik ze strany Právo a spravedlnost. Je zvláštní, že se nedovídáme, že by hackeři útočili na levicové poslance a psali tam pravicové pomluvy...