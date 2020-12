Krizové jednání Evropské unie má koordinovat reakci států na nový kmen koronaviru

Prlběžné zpravodajství

21. 12. 2020

Česko registrovalo už 627 523 nakažených osob. Ve sobotu 19. 12. bylo v ČR registrováno dalších 3364 nových nákaz (o víkendu se řádně netestuje). Celkem zemřelo už 10 331 osob (od včerejška o 80 více úmrtí), v nemocnicích je 4398 lidí. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .

- Vysocí činitelé Evropské unie budou koordinovat reakci EU na vznik nového kmenu koronaviru. Jednou z možností je zakázat cestování lidí z Británie do Evropy až do 6. ledna. Experti budou také zkoumat, zda řidiči kamionů dopravující zboží mezi Británií a Evropskou unií by měli být podrobováni testům na nákazu koronavirem. V neděli večer sdíleli činitelé 27 zemí EU podrobnosti zákazu cestování do EU pro Brity. Není vyloučeno setkání vedoucích představitelů EU, vzhledem k tomu, že také hrozí brexit bez dohody.- Londýnská burza se propadla a libra poklesla vůči dolaru a euro.- Hongkong zakazuje všechny lety z Británie. je to první asijské město, které zavádí karanténní opatření proti Británii.- V Americe se začala distribuovat druhá vakcína proti koronaviru, od firmy Moderna. Je to také vakcína založená na principu mRNA, která dává povel lidskému organismu, aby vyrobil část bílkoviny koronaviru, proti níž pak reaguje imunitní systém pacienta. Situace v USA je velmi vážná. Dr Vivek Murphy, vládní zdravotník Joea Bidena, varoval, že většina obyvatelstva zřejmě bude mít přístup k vakcíně až na podzim roku 2021. V sobotu došlo k určitému poklesu nákaz: bylo zaznamenáno nových 196 295 nákaz, zatímco v pátek jich bylo 249 709. Počet mrtvých v sobotu byl 2571, zatímco v řadě dnů předtím přesahoval denní počet mrtvých 3000. Celkový počet mrtvých v USA je 315 921, více než 17,6 milionů lidí je nakažených. Některé modely předpovídají půl milionu mrtvých do poloviny ledna 2021. 113 929 osob bylo v nemocnici, 21 688 na jednotkách intenzivní péče. ZDE