Nový "britský" kmen koronaviru "má potenciál být vůči vakcínám imunní"

21. 12. 2020

Proč je nový "britský" kmen koronaviru znepokojující?



- Rychle nahrazuje starší verze viru

- Má mutace, které ovlivňují ty části viru, které budou důležité

- V laboratoři se už prokázalo, že některé tyto mutace zvyšují schopnost viru nakazit buňky.



Je to virus, který se velmi pravděpodobně šíří rychleji. V polovině prosince byly dvě třetiny nových nákaz infekcemi nového kmenu, viz grafika níže:

MK LHL testing data showing increasing prevalence of H69/V70 variant in positive test data - which is detected incidentally by the commonly used 3-gene PCR test. pic.twitter.com/1U0pVR9Bhs — Tony Cox (@The_Soup_Dragon) December 19, 2020

Podobný kmen koronaviru se objevil v Jihoafrické republice. Má podobné mutace jako nový "britský" kmen, ale nemá na něj přímou vazbu.





Je možné, že tento nový kmen koronaviru koluje i v jiných zemích než jen v Británii. Británie má údajně daleko lepší infrastrukturu pro sekvenování variant koronaviru než jiné země. Není vyloučeno, že nová varianta koronaviru existuje i jinde, jenže vlády to nevědí.



Prvotní analýza nového kmenu koronaviru identifikovala 17 potenciálně důležitých mutací.Došlo ke změnám v bílkovině bodce - to je klíč, jímž se virus dostává do buněk lidského organismu.Mutace jménem N501Y pozměnila nejdůležitější část bodce, známou jako "doména vážící receptor". Je to místo, kde bodec činí první kontakt s povrchem buněk našeho organismu. Veškeré změny, které umožní viru dostat se lehčeji do buňky, ho posilují. Zdá se, že je to významná změna, konstatují vědci.Druhá mutace, vymazání H69/V70, kdy byla malá část bodce odstraněna, se už několikrát vyskytla dříve, je velmi známá z koronavirové mutace, která nakazila norky.Profesor Ravi Gupta z University of Cambridge zjistil, že tato mutace v laboratorních experimentech zvýšila nakažlivost dvojnásobně. Jeho vědecká skupina také zjistila, že mutace způsobuje, že protilátky z krve pacientů, kteří koronavirus přežili, jsou při útoku na koronavirus méně efektivní."Proto je vláda znepokojena, proto jsme znepokojení, proto je většina vědců znepokojena," konstatuje profesor Gupta.Tento nový kmen koronaviru má nezvykle silné mutace. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že kmen vznikl u pacienta s oslabeným imunitním systémem, který nebyl schopen virus potlačit. Namísto toho se jeho organismus stal místem, kde se virus začal měnit a rozmnožovat.Zatím neexistují žádné důkazy, že by byl nový kmen koronaviru smrtelnější, ale bude se to muset monitorovat. Ovšem větší nakažlivost viru vyvolá problémy pro nemocnice, protože bude muset být hospitalizováno více lidí.Vakcíny téměř určitě budou, alespoň nyní efektivní i proti tomuto novému kmenu. Alespoň tři čelné vakcíny vyvolávají imunitní reakci proti existujícímu bodci. Vakcíny vedou imunitní systém, aby útočil na několik různých oblastí viru, takže i když se část bodce pozměnila, vakcíny by měly být stále ještě efektivní."Avšak jestliže viru umožníme dodávat další mutace, začne to být znepokojující," konstatuje profesor Gupta. "Tento virus je potenciálně na cestě, na níž by mohl uniknout vakcínám, učinil první dva kroky."Profesor David Robertson z University of Glasgow v pátek informoval: "Tento virus bude pravděpodobně schopen vytvořit kmeny, které uniknou vakcínám."Dostali bychom se tak to postavení podobnému chřipce, kdy se musí vakcíny pravidelně pozměňovat. Naštěstí je to velmi jednoduché.Podrobnosti v angličtině ZDE