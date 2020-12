Francie kvůli nové verzi koronaviru v Británii s okamžitou platností zakázala vstup Britům - i britským kamionům - do země

21. 12. 2020

Francouzské kamiony dosud smějí s potravinami do Británie. Jak dlouho budou francouzské firmy posílat potraviny, když se jejich řidiči nebudou smět z nakažené země vrátit? Problém také je, že většina britských kamionů jede do Francie a do Belgie prázdných, přiváží odtamtud čerstvou a mraženou zeleninu. Nebudou-li moci vyjet, nepřivezou potřebné zásoby.







Na berlínském letišti došlo v neděli večer k chaotickým scénám, Britové, kteří přicestovali z Británie bez negativního otestování, byli odděleni od ostatních cestujících a internováni - v pondělí ráno se podrobí koronavirovým testům.







Británie se v důsledku výskytu nové formy koronaviru stala morovým ostrovem, izolovaným od Evropy i mnoha zemí světa. Saúdská Arábie přerušila veškeré kontakty s Evropou, protože nový kmen koronaviru byl objeven i v Dánsku, v Holandsku a v Austrálii.





Není vyloučeno, že tento nový kmen koronaviru už koluje i v jiných zemích. Británie má údajně lepší schopnost provádět sekvenování variant koronaviru, tak je možné, že jej objevila dříve než jiné země a tam tento nový koronavirus koluje stejně, ale vlády to nevědí.























Patrick Kingsley, New York Times: Cizí občané přiletivší posledním letem do Berlína z Londýna byli odděleni od německých občanů a stráví noc na letišti, dokud nebude otevřenou v 6 ráno testovací středisko. Němcům bylo dovoleno projít bez testů.

Foreign residents on the last flight into Berlin from London have been separated from the German citizens and will spend the night in the airport until the test center opens at 6am.



Germans allowed through without a test pic.twitter.com/clDvuFhqYY — Patrick Kingsley (@PatrickKingsley) December 20, 2020

Denis McShane: Tohle se blížilo celý týden, rozumná racionální vláda by na to připravila veřejné mínění, konzultovala by tři národní vlády, opozici, osobně by zatelefonovala vedoucím politikům zemí Evropské unie, atd. Ale máme Johnsonovu vládu a kabinet přikyvovačů. Bůh ví, co se stalo britské státní službě?



This has been on cards all week so a sensible rational gov would have prepared public opinion, consulted 3 national govs, opposition, placed personal calls to EU leaders etc. But we have a Johnson government and a "nodding dogs" cabinet. God knows what's happened to civil service https://t.co/vtz2vXTTAc — Denis MacShane (@DenisMacShane) December 20, 2020

Maroko, El Salvador, Rumunsko, se připojily k Francii, k Německu, k Itálii a k dlouhému seznamu zemí zakazujících veškerou dopravu z Británie a do Británie.



Breaking: Morocco, El Salvador, Romania, join France, Germany, Italy & a long list of countries banning all travel to/from the UK ✈️⛔️



Meanwhile, Saudi Arabia has closed its borders to ALL, ending intl travel “due to the #COVID19 mutation found in UK, S Africa & Denmark” ⚠️ — Alex Macheras (@AlexInAir) December 20, 2020