Rozhovor Britských listů 347. Vánoce jsou o povýšení slabých, chudých a bezmocných

22. 12. 2020









K čemu jsou Vánoce? Co samota? Co rodinné vztahy? Co má s významem Vánoc společného Jaroslav Dietl? Jak se k Vánocům stavějí Češi? To jsou některé otázky, které v dnešním vánočním rozhovoru Britských listů řeší Jan Čulík s historikem a teologem Richardem Vlasákem. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 23. prosince 2020.