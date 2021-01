Andrej Babiš se nechce (a nemůže) stát zachráncem Česka

6. 1. 2021 / Albín Sybera

Chtělo by se říct, že přišla hvězdná chvíle Andreje Babiše, který má jedinečnou příležitost přestavět svou image a svého hnutí ANO z protikorupčního hnutí (která už mu politickou hegemonii zřejmě nezajistí) v image spasitele země topící se v koronavirové nákaze.

O to více je překvapující, proč se Babiš nechopí příležitosti, nezajistí tolik potřebnou vakcinaci populace, a nespasí tak jedním mediálně vděčným projektem nejenom reálné lidské životy, ale také nepřibrzdí dramatický ekonomický propad a nepasuje se do role rozhodného politického vůdce v pro něj klíčovém volebním roce.

Možná, že po dekádě, která v české politice patřila především Andreji Babišovi, teprve nyní poznáváme skutečnou podstatu chování člověka, který si díky privatizaci a následnému mocenskému rozložení sil v Česku podmanil potravinářský, zemědělský a chemický průmysl. Možná, že poprvé zřetelně vidíme, jak velký vliv má na Babišovo rozhodování prostředí , ze kterého vzešel.

Není přece pozice premiéra, který má možnost očkovat populaci a zastavit tak největší krizi v jaké se Česká republika ve svých dějinách ocitla, hotovým darem z nebes ve chvíli, kdy poslední průzkumy reálně naznačují porážku hnutí ANO nejenom ze strany Pirátů/STAN, ale možná i těsné soupeření s formací ODS/KDU-ČSL/TOP09?

V mnoha zemích světa je rychlost vakcinace zásadním politickým tématem – Joe Biden a osobnosti amerického zdravotnictví soustavně kritizuj í Trumpovu dosluhující administrativu pro neschopnost dostatečně rychle očkovat národ, v Izraeli, který byl po minulém týdnu s 12% očkovaností populace světovým premiantem, jsou autority kritizovány pro pomalé tempo.

Kde je Andrej Babiš a jeho pověstné PR, když mu osud přihrál životní příležitost, jak celému národu demonstrovat, že on je ten skutečný alfa manažer, který to prostě udělá?

Leccos napovídá Babišův manipulativní rozhovor, který nekriticky otiskl server Novinky.cz a deník Právo (BL komentář ZDE ) a ve kterém český premiér nepravdivě obvinil EU z toho, že Česko údajně muselo čekat na unijní schvalovací proces vakcinace.

Nejenom že to není poprvé , kdy se Babiš pouští vůči EU do konfrontační rétoriky vlastní Viktoru Orbánovi či Václavům Klausům. Nabíledni je otázka, do jaké míry má Andrej Babiš skutečný zájem vyobrazit se jako úspěšný politik a nepřekonatelný manažer, za jakého se vydával ve svých politických kampaních.

Chce skutečně vyhrát říjnové volby, anebo jeho dlouhodobé vazby na předbabišovskou kmotrovskou politiku, které se projevují blokováním reformy exekučního řádu, či krytím nevybírání poplatků ze skládek ve prospěch odpadářských gigantů, vysloužily Babišovi nárok na penzi?

Jeho rozhovor pro Novinky se směle může zařadit po bok jarního vystoupení Miloše Zemana v Blesku Daniela Křetínského a Patrika Tkáče o údajném „leteckém mostu“ z Číny, či slovní fotbal šéfa komunikací PPF Vladimíra Mlynáře se Zuzanou Kubátovou ze Seznamu mj. o tom, jak EU měla během jarní koronavirové krize „selhat“.

Není pochyb o tom, že všechny tyto osoby měrou vrchovatou přispěly ke skutečnosti, že polovina Čechů se v létě domnívala, že Čína zajišťovala pro Česko pomoc - na rozdíl od EU. O půl roku později se situace opakuje, když polovina Čechů se nechce nechat očkovat.