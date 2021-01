Podporu pro Trumpa vysvětluje stereotyp "hegemonické maskulinity"

6. 1. 2021

Od amerických politiků se dlouho očekávalo, že budou splňovat jisté charakteristiky: Mocní, vlivní a nikdy zranitelní. Výzkum Pennsylvania State University zjistil, že tyto idealizované formy maskulinity vysvětlují i podporu Donalda Trumpa v letech 2016 a 2020.

Výzkumníci přišli na to, že pokud muži a ženy podporují "hegemonickou maskulinitu" - což je kulturně idealizovaná forma mužství, která tvrdí, že muži by měli být silní, tvrdí a dominantní - zvyšuje to pravděpodobnost, že volili Trumpa a chovají vůči němu pozitivní city.

Platilo to dokonce i v případě, že do výzkumu byla zahrnuta politická strana, gender, vzdělání a to, jak mnoho respondenti důvěřují vládě.

Takže i když se zdá, že je americká společnost připravena na prezidentku, nejdříve je třeba dosáhnout aktivního odmítnutí hegemonické maskulinity.

Studie dále zjistila, že silnější oceňování hegemonické maskulinity korelovalo s větším sexismem, rasismem, homofobií, xenofobií a islamofobií.

Podrobnosti v angličtině: ZDE