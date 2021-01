"Strategická chyba". Ať EU novou dohodu s Čínou zruší

6. 1. 2021



Po zatčení desítek hongkongských prodemokratických aktivistů naléhají politikové, aby Evropská unie odstoupila od své nové dohody s Čínou



Chris Patten, poslední britský guvernér Hongkongu, varoval, že je ohroženo právo EU být považována za seriozní světovou mocnost



Zatčení 53 hongkongských politiků za "podvracení státu" prostě jen tím, že chtěli kandidovat ve volbách, vedlo posledního britského guvernéra Hongkongu Chrise Pattena k varování Evropské unie, že by přišla o právo být považována za seriozní globální ekonomickou a politickou mocnost, kdyby dohodu s Čínou podepsala.

Vedoucí představitelé Evropského parlamentu požadují reakci od Evropské komise, včetně přesvědčivého vysvětlení, jak by mohly být závazky, které Čína činí v návrhu dohody, monitorovány a vynucovány.







Evropská unie požaduje propuštění zatčených opozičních osobností a uvedla, že uvažuje o dalších sankcích.

Návrh smlouvy musí ještě ratifikovat Evropský parlament a Německo, hlavní stoupenec této dohody, se ocitá pod silným tlakem, aby tuto investiční dohodu ospravedlnilo.Patten se záměrně vyslovil tak, aby to rezonovalo v Německu: "Všichni evropští politikové. ať pocházejí odkudkoli, by neměli zapomínat, že židovská komunita po celém světě otevřeně kritizuje útlak v Xinjiangu a zejména poukazuje na podobnosti mezi tím, co se v tomto regionu děje dnes a holocaustem ze čtyřicátých let dvacátého století. Tato dohoda je plivnutím do tváře lidským právům a projevuje iluzorní představu o důvěryhodnosti Čínské komunisetické strany na mezinárodním jevišti. Je přece nepředstavitelné, aby Evropský parlament podpořil tento zoufalý návrh dohody, kterou chce Evropská komise podepsat s Pekingem. Je to obrovská strategická chyba v době, kdy prezident Joe Biden se bude snažit vytvořit mezinárodní partnerství liberálních demokracií, které by si měly poradit s násilnickým a hulvátským chováním a útokem na naše mezinárodní pravidla od čínských komunistů."isa Nandy, britská stínová ministryně zahraničí, požadovala, aby se britská vláda k zatčení prodemokratických politiků v Hongkongu vyjádřila ve sněmovně.Norbert Röttgen, kandidát na šěfa německé křesťanskodemokratické strany CDU, který možná nahradí Angelu Merkelovou, zdůraznil, že EU nemůže ignorovat čínské metody, jejichž součástí je porušování dohod a útlak.Podobnosti v angličtině ZDE