ČR je nejintenzivněji nakaženou zemí na celém světě

Průběžné zpravodajství:

6. 1. 2021

- MZČR registruje celkem 776 967 nákaz. Údaje MZČR o tzv. "vyléčených" jsou lživé, protože 10-20 procent nakažených trpí až půl roku dlouhým covidem. Za pondělí 5.1. přibylo 17 278 denních infekcí, je to světový rekord. Zemřelo 12 436 osob, je to denní nárůst o 179 mrtvých! v nemocnicích je 7001 lidí. Je to denní nárůst o 321 osob. Jsou to otřesná čísla.

GUARDIAN: Tough curbs ‘for months’ as 1 in 50 now have virus #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/qvphm7oX49 — Neil Henderson (@hendopolis) January 5, 2021

- Rusko zaznamenalo 24 217 nových denních nákaz, celkem je v Rusku nakaženo 3 308 601 osob. Dalších 445 osob zemřelo.- Skoro všechny britské deníky ve středu píší na titulních stranách o obrovské míře infekce v Británii. V Británii je nyní nakažen každý padesátý občan, píše Guardian. Britská míra nákazy je ovšem nižší než míra nákazy v ČR:- V Irsku překročil počet hospitalizovaných osob vrchol první vlny nákazy z loňského jara. Zdravotníci obviňují setkávání lidí během Vánoc.- Čínské ministerstvo zahraničí se pokusilo zmírnit mezinárodní znepokojení nad tím, že Čína do země nevpustila tým expertů ze Světové zdravotnické organizace, aby tam zkoumali vznik koronavirové nákazy. Mluvčí ministerstva Hua Chunying řekla na tiskové konferenci v Pekingu, že problém "není jen o vizách". Došlo prý "k nedorozumění" a obě strany prý "stále ještě o věci jednají a zůstávají v těsném kotnaktu". "Není třeba to přehnaně interpretovat," dodala. Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus konstatoval v úterý, že je "velmi zklamán", že Čína neschválila vstup expertů do země k zjišťování původu infekce. Zdůraznil, že pro Světovou zdravotnickou organizaci je to prioritou.- Evropský úřad pro léky bude znovu jednat o možném schválení vakcíny firmy Moderna. Dosud tam nedošlo ke shodě expertů. Stejně jako vakcína firem Pfizer/BioNTech používá vakcína firmy Moderna technologii mRNA.