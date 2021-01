Trump "může před Bidenovou inaugurací odletět do Skotska"

6. 1. 2021

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová varovala Donalda Trumpa, že návštěva Skotska by byla porušením pravidel na ochranu veřejného zdraví. Předtím se vyskytly zprávy, že prezident možná plánuje odletět z USA před tím, než dojde k inauguraci jeho nástupce Joea Bidena, upozorňuje Josie Ensorová.

Sturgeonová prohlásila, že i když doufá, že Trump především plánuje odcestovat z Bílého domu, přijet hrát golf by nepovažovala za přijatelný důvod pro cestování.

Letiště Prestwick nedaleko Trumpova golfového hřiště v Ayrshire údajně dostalo upozornění, že má 19. ledna očekávat přílet amerického vojenského letounu Boeing 757, což je typ, který běžně využívá viceprezident nebo první dáma. Bidenova inaugurace se koná 20. ledna.

Prezident složí přísahu na ceremonii v Bílém domě. I když je zvykem, že se odcházející prezident slavnosti účastní, zprávy naznačují, že se Trump události vyhne.

Trump ve Skotsku vlastní golfový rezort v Turnberry a hřiště v Aberdeenshire. Jeho matka Mary pochází z ostrova Lewis.

Pokud by Trump koncem ledna přiletěl do Skotska, mohl by porušit koronavirová omezení.

Podrobnosti v angličtině: ZDE