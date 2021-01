Vakcína firmy Pfizer je {zřejmě) účinná proti britskému i jihoafrickému kmenu

Průběžné zpravodajství:

8. 1. 2021

809 601. Údaje MZČR o tzv. "vyléčených" jsou lživé, protože 10-20 procent nakažených trpí až půl roku dlouhým covidem. Za čtvrtek 7.1. přibylo 14 780 denních infekcí. Zemřelo 12 800 osob, je to denní nárůst o 179 mrtvých. V nemocnicích je 7323 lidí, je to denní nárůst o 180 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Počet oficiálně registrovaných nákaz v ČR překročil 800 000. Ve čtvrtek 7.1. dosáhl počet registrovaných nakaženýchÚdaje MZČR o tzv. "vyléčených" jsou lživé, protože 10-20 procent nakažených trpí až půl roku dlouhým covidem. Za čtvrtek 7.1. přibylodenních infekcí. Zemřeloosob, je to denní nárůst omrtvých. V nemocnicích je 7323 lidí, je to denní nárůst o 180 osob.





- University of Texas provedla určité testy, podle nichž by vakcína firmy Pfizer měla být účinná i proti zmutovanému "britskému" a "jihoafrickému" koronavirovému kmeni. Problém je, že existuje ještě dalších 17 mutací koronaviru, které University of Texas vůči vakcíně netestovala.











- Londýnský primátor Sadiq Khan vyhlásil nouzový stav v Londýně. Nemocnice tam nezvládají počty koronavirových pacientů. Londýn má zřejmě nyní více než 1000 nákaz na 100 000 obyvatel. Modlitebny budou uzavřeny a lidé maji na ulicích nosit roušky. Sadiq Khan na ně apeloval, aby zůstávali doma. ZDE - Írán zakázal americké a britské vakcíny proti koronaviru jako "absolutně nedůvěryhodné" navzdory tomu, že je Írán jednou z nejnakaženějších zemí na Blízkém východě. "Není nepravděpodobné, že západní země chtějí kontaminovat jiné země," řekl ajatolláhh Ali Chameneí. "A vzhledem k zásobám krve, kontaminované virem HIV ve Francii, ani francouzské vakcíny nejsou důvěryhodné," poukázal Chameneí na francouzský skandál z osmdesátých a devadesátých let. ZDE - Švédský parlament schválil nový zákon o pandemii, dovolující vládě uzavřít podniky, včetně divadel a kin, veřejné dopravy, obchodů a nákupních středisek a veřejných parků a pláží a omezovat počty návštěvníků a otevírací doby. Je to poprvé, co Švédsko zavádí povinná protikoronavirová uzamčení země.





- Z obav, že vakcíny nebudou fungovat proti jihoafrické variantě koronaviru zablokovala Británie přístup cestujících z Jihoafrické republiky na své území. Avšak z nové studie zřejmě vyplývá, že vakcína firem Pfizer/BioNTech funguje i proti britskému a jihoafrickému kmenu koronaviru.

- Británie vpustí od nynějška do země jen ty cestující, kteří budou mít negativní test.- Angličtí pacienti čekají v sanitkách, do nemocnic se už nevejdou a některé nemocnice oznamují, že už nejsou schopny poskytovat vysoce kvalitní intenzivní lékařkskou péči. Zdravotnictví je před kolapsem. ZDE - Evropská unie si objednala od firem Pfizer/BioNTech dalších 600 milionů dávek vakcíny.