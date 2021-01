Koronavirus: V Británii je nyní hospitalizováno množství lidí pod 55 let

Průběžné zpravodajství:

12. 1. 2021

- Gorily v zoologické zahradě v americkém městě San Diego měly pozitivní test na koronavirus. Některé z nich mají příznaky nákazy.









- Vědci Světové zdravotnické organizace, přicestovavší do Wuchanu, tvrdí, že při jejich zkoumání, jak vznikla pandemie, není cílem jejich práce obviňovat Čínu. ZDE - Anglie se má v koronavirové pandemii nyní připravit na to nejhorší.- Odpor vůči očkování ve Francii je důsledkem nedůvěry občanů ve francouzské politiky a minulých skandálů týkajících se velkých farmaceutických firem. Až 60 procent Francouzů se nechce proti koronaviru nechat očkovat. Součástí odporu vůči vakcínám jsou známé konspirační teorie. Zatím bylo ve Franci očkováno jen 93 000 osob. ZDE - Izrael bude zřejmě očkovat i děti nad 12 let, pokud výzkum potvrdí, že je to bezpečné. Izrael při očkování svého obyvatelstva vede a chce proočkovat pět milionů z 9 milionů lidí žijících v Izraeli do poloviny března.- Lockdown v Německu bude zřejmě trvat dalších osm až deset týdnů, upozornila Angela Merkelová.- Americká centra pro zvládání nemocí a infekcí CDC oznámila, že bylo už v USA očkováno první dávkou vakcíny 8 987 322 osob. Je to ale méně než třetina vakcín, distribuovaných americkou vládou do jednotlivých amerických států.- Imunita vakcíny Moderna by měla trvat nejméně rok, konstatovala v pondělí tato firma. Uvedla také, že technologie této vakcíny, založená na "poslu" RNA (mRNA) dokáže imunizovat pacienty i proti novému kmenu koronaviru.