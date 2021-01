"Jasné a přítomné nebezpečí". Trump se stal napodruhé terčem impeachmentu

14. 1. 2021





Deset republikánů impeachment podpořilo



Sněmovna reprezentantů ve středu podrobila Donalda Trumpa impeachmentu za to, že vyvolal násilné povstání proti vládě Spojených států. K impeachmentu došlo týden poté, co Trump ponoukal dav svých stoupenců, aby vzali útokem americký Kapitol. Je to historicky významný odsudek: Trump je jediným americkým prezidentem, který byl dvakrát obžalován z vážných trestných činů.



Po emocionální celodenní debatě ve sněmovně, kde se poslanci minulý týden snažili skrývat před násilníky, kteří vandalizovali budovu Kapitolu, se k demokratům připojilo deset republikánských poslanců.Jediný článek impeachmentu obviňuje poraženého prezidenta, že "se snažil vyvolat povstání", které vedlo k tomu, o čem předsedkyně Sněmovny reprezentantů, Nancy Pelosiová konstatovala, že to "vejde do dějin jako den ohně" na Kapitolu.Donald Trump, řekla Pelosiová, zosobňuje "jasné a přítomné nebezpečí národu, který milujeme".Konečný poměr hlasů byl 232 ku 197. Deset poslanců z prezidentovy strany podpořilo jeho bezprecedentní druhý impeachment. Stalo se to tak hlasováním o impeachmentu, které podpořilo nejvíce poslanců z obou amerických politických stran v historii. Pro impeachment hlasovala například Liz Cheneyová, republikánská poslankyně na třetím nejvýznamnějším místě ve Sněmovně reprezentantů a dcera Dicka Cheneyho, viceprezidenta George W. Bushe. I když ve středu v parlamentě nepromluvila, zveřejnila ostré prohlášení, jímž své rozhodnutí zdůvodnila. Uvedla v něm, že "nikdy nebyla větší zrada spáchaná prezidentem Spojených států" než Trumpovo chování 6. ledna."Prezident Spojených států povolal tento dav, shromáždil tento dav a zapálil plamen tohoto útoku," napsala Cheneyová ve svém prohlášení.Kevin McCarthy, šéf republikánského poslaneckého klubu ve Sněmovně reprezentantů, se pokusil o kompromis. Uvedl, že Trump "nese odpovědnost" za středeční útok, ale varoval, že impeachment by "prohloubil stranický konflikt". Navrhl na místo toho oficiální kritiku Trumpa.Sněmovna byla připravena okamžitě předat dokument o impeachmentu po středečním hlasování do Senátu. Šéf senátní republikánské většiny Mitch McConnell se vyjádřil, že prostě "není šance" na to, aby proces skončil před Trumpovým odchodem z úřadu, a zajistil tak, že proces začne během dní, kdy bude uveden do úřadu Joe Biden.I když tedy důsledkem pro Trumpa nebude předčasné odstranění z úřadu, proces v Senátu by nebyl úplně symbolický. Odsoudit prezidenta by musaly dvě třetiny senátorů, tedy by se k odsudku muselo přidat 17 republikánů. Pokud by byl Trump odsouzen, pak už by bylo zapotřebí jen prosté většiny pro hlasování, které by mu zabránilo, aby kdy znovu zastával veřejný úřad.I když se zatím považuje za nepravděpodobné, že by se s Trumpem rozešlo dostatečné množství republikánských senátorů, dva z nich žádali, aby Trump odstoupil, anapsal, že McConnell je přesvědčen, že Trump spáchal trestné činy, za něž si zasluhuje impeachment. To je signifikantní, protože postoj nejmocnějšího republikána ve Washingtonu by mohl ulehčit ostatním poslancům v jeho straně postavit se proti Trumpovi.V dopise kolegům ve středu uvedl McConnell, že neučinil "konečné rozhodnutí ohledně toho jak hlasovat, mám v úmyslu vyslechnout právní argumenty, až budou předloženy Senátu".Podrobnosti v angličtině ZDE