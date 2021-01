COVID a dezinformace v českém informačním prostoru

Analýza Českých elfů

14. 1. 2021

Byly šířeny především tyto dezinformace týkající se epidemie:

• Dezinformační obsah týkající se vakcín a očkování na Covid 19 – konspirační teorie a dezinformace týkající se vakcín a očkování populace proti Covid-19.

• Dezinformační obsah, který propaguje teorii o konspiraci globálních elit, řídící průběh pandemie a využívající Covid-19 ke kontrole populace a finančnímu zisku. Zahrnuje narativy o umělém původu viru a jeho cíleném vypuštění mezi populaci.

• Dezinformační obsah, který popírá závažnost a nebezpečnost viru, označuje statistiky a data o Covid-19 a průběhu pandemie za falešná a vykresluje proti-pandemická opatření jako zbytečná a škodlivá.

Dezinformační obsah týkající se vakcín a očkování na Covid-19 představuje drtivou většinu dezinformačního obsahu. V tomto sledovaném období tvoří tento typ obsahu zhruba 65% všech dezinformací o Covid-19, tedy přibližně dvě třetiny.

Podrobnější informace o šíření prostřednictvím řetězových emailů a Facebooku a to včetně příkladů šířených dezinformací naleznete v kapitolách C a D.

B. Monitor médií

1) 90% dezinformací o Covidu19 v ČR proudí z cca 30 webů. Tyto weby jsou zpravidla dlouhodobě proruské. Z této skupiny zásadní podíl (40%) produkují první dva weby a cca 60 % prvních šest webů.



Graf ukazuje zdroje dezinformačních článků v prosinci 2020 (19.12. 2020 – 30.12. 2020).

2) Ty stejné zdroje, které ještě v červenci 2020 šířily proruskou a protizápadní propagandu v lednu 2021 šíří dezinformace týkající se epidemie COVID19 (konspirační teorie obviňující západ a elity z rozpoutání epidemie, konspirační teorie zpochybňující účinnost a bezpečnost vakcíny, konspirační teorie, které tvrdí, že jde o nástroj k ovládnutí společnosti).





Graf ukazuje četnost jednotlivých narativů u sledovaných zdrojů v červenci 2020.

Graf ukazuje četnost jednotlivých narativů u sledovaných zdrojů 6.12. až 6.1. 2021

C. Monitoring řetězových e-mailů





17. 12. 2020 – 7. 1. 2021

Komentář





V celém prostoru řetězových e-mailů i nadále pozorujeme pokračující převahu zpráv týkajících se tématiky COVID-19. Téma je často zneužíváno k prosazení jiného narativu, například kritika společnosti (bezohledné mezilidské chování), kritika kapitalismu (pandemie vyvolána korporacemi za účelem zisku), kritika EU (je placena ze zisků farmaceutických společností), kritika USA (umisťují do ČR vojáky maskované za lékaře), a podobné.

Poznámky z analýzy





Přes Vánoce došlo k dalšímu posunu rétoriky, řešených e-mailových zpráv. V minulém zprávě byla hlášena téměř výhradní kritika nově vyvinutých vakcín. Kritika/zpochybňování bezpečnosti vakcín nadále silně pokračuje, je z velké části doplňována fantasmagorickými zprávami rozplétajícími údajná hluboká konspirační chapadla nadnárodních korporací, které měli vyvinout koronavirus s vidinou zisků na prodeji pochybných vakcín, které navíc mají sloužit jako prostředek na ovládání očkovaných občanů.

Příklady řetězových e-mailů, které ilustrují narativy šířené ve sledovaném období





ID 7822 - Švýcaři vakcínu na COVID 19 zakázali

… Licencovaná "m - RNA" vakcína tu ještě nebyla a o dlouhodobých vedlejších účincích očkování proti COVIDU se jen můžeme dohadovat JE HROMADA DŮVODŮ, PROČ SE RADĚJI VYHNOUT PROTI COVIDU - 19, které se farmaceutické společnosti snaží urychleně dostat na trh.…

… M - RNA VAKCÍNY JSOU PRVNÍ VAKCÍNY V DĚJINÁCH, KTERÉ ZASAHUJÍ PŘÍMO DO GENETICKÉHO MATERIÁLU PACIENTA A MĚNÍ HO. To je problém, jak ze zdravotního, tak z etického hlediska…

… Příliš mnoho neznámých, příliš uspěchaný vývoj vakcín a mnozí odborníci uznávají, že s m - RNA vakcínami je spojeno mnoho prozatím neurčených rizik. Spekuluje se o lokálních i nových systémových zánětlivých celoplošných reakcích, které mohou rozjet autoimunitní onemocnění, rakovinu, chronické poškození orgánů a jiné problémy. Dalším důvodem obav je zneužití m - RNA vakcín tak, aby CÍLENĚ POŠKOZOVALY NĚKTERÉ FUNKCE TĚLA, KUPŘÍKLADU OBNOVU BUNĚK, PLODNOST A FUNGOVÁNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY…

… VEDLEJŠÍ ÚČINKY VAKCÍNY SE MOŽNÁ PROJEVÍ ZA MĚSÍCE ČI ROKY A TOU DOBOU UŽ BUDE PRO VELKÝ DÍL POPULACE POZDĚ. POZN. EDITORA: BUDE MÍT OČKOVÁNÍ M - RNA VAKCÍNOU NĚJAKÝ VLIV NA PLODNOST A TO VĚDCI ZATÍM NEVÍ. TAKŽE, MY VÍME A DOPORUČUJEME ZEJMÉNA BEZDĚTNÝM SLEČNÁM ODMÍTNĚTE VEŠKERÁ OČKOVÁNÍ, PROTOŽE SE ZATÍM NEVÍ JAKÉ JSOU VEDLEJŠÍ ÚČINKY NOVÝCH VAKCÍN A SMRT JE Z NICH ASI TA NEJMILOSRDNĚJŠÍ…

ID 7829 - OPRAVDU SKUTEČNĚ PODIVNÉ NÁHODY

„Čínská biologická laboratoř ve Wuhanu patří společnosti Glaxosmithkline, kterou (čistě náhodou) vlastní společnost Pfizer!, kterážto (čistě náhodou) vyrábí vakcínu proti virusu, který má počátek v biologické laboratoři ve Wuhanu a TU financuje dr. Fauci (čistě náhodou), který pro ni také dělá reklamu!) GlaxoSmithKline je (shodou okolností) spravována společností Black Rock Finances, která (čistě náhodou) spravuje finance Open Foundation Company (Sorosova nadace), která (shodouokolností) slouží francouzské AXA pojišťovně! Shodou okolností SOROS vlastní německou společnost Winterthur, která (čistě náhodou) postavila čínskou laboratoř ve Wuhanu a byla koupena německou pojišťovnou Allianz, jejímž akcionářem je (shodou okolností) Vanguard, který (čistě náhodou) je i akcionářem Black Rock, který (shodou okolností) ovládá centrální banky a spravuje zhruba třetinu globálního investičního kapitálu. Black Rock je také (shodou okolností) hlavním akcionářem společnosti MICROSOFT, kterou vlastní Bill Gates, který (čistě náhodou) je akcionářem společnosti Pfizer (který -jak si pamatujete - prodává tuto zázračnou vakcínu) a je v současné době (shodou okolností) prvním sponzorem WHO !!! Takže teď chápete, jak mrtvý netopýr prodaný na mokrém trhu v Číně infikoval CELOU PLANETU

ID 7766 - VRCHNÍ SESTRA S SEBOU SEKLA NA ZEM V ŽIVÉM PŘENOSU POTÉ, CO 17 MINUT PŘEDTÍM BYLA OČKOVÁNA VAKCÍNOU FIRMY PFIZER A BYLA POŽÁDÁNA ZÁSTUPCEM FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI, ABY NA KAMERU PROPAGOVALA JEJÍ BEZPEČNOST!

… Vrchní sestra v americké nemocnici zkolabovala na tiskovce 17 minut po očkování vakcínou Pfizer – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=xAX3rHBdY7M&feature=emb_logo]

Na povrch začíná vyplouvat více a více děsivých podrobností o údajně zázračné vakcíně společnosti Pfizer, a to takovým způsobem, že odpůrci očkování se tomu musí smát, jaký je to amatérismus a průsak pravdy o skutečných vedlejších účincích vakcíny, ovšem lidé, kteří vakcinační hysterii uvěřili a spoléhají na vakcíny, jsou těmito novými skutečnostmi opravdu vyděšeni, protože něco takového by se odehrávat nemělo…



D. Shrnutí dění ve FB skupinách v souvislosti s koronavirem – druhá polovina prosince 2020





Sledované skupiny:





· Nejsme loutky: 39,5 tis členů

· Proti rouškám: 8, 5 tis členů

· Fórum vlastenců: 7, 5 tis členů

· Přátelé Ruska v České republice 16,3 tis členů

· Fanclub Tomia Okamury a SPD: 24 tis členů

· Nenechám se očkovat: 5,9 tis členů

Ukázka šiřitele: Robert Vašíček – zastupitel na Praze 11 za SPD, v souvislosti s covidem šíří narativ „proti omezování občanských svobod“ (viz níže), nemá zas tak velikou komunitu sledujících, ale přímé napojení na Sputnik Česká Republika (který naživo přenášel například jeho umístění pamětní desky maršála Koněva). Vašíček překryl ROA památník vlasovců v Řeporyjích maketou Koněvovy cedule z radnice - Sputnik Česká republika (sputniknews.com)





Myšlenková mapa narativů:



Narativy podrobněji





Cesta imunity: Nereálná představa o všemocnosti zdravého životního stylu a přirozené imunity, kdy je vakcína vnímána jako něco, co onu přirozenou rovnováhu imunity naruší. Zároveň se šíří už o trochu oprávněnější představa, že vládní opatření spočívají pouze na restrikcích, ponechávají lidi v pasivitě a vláda a zdravotničtí experti nemluví (někdy dokonce brání) krokům, co může k lepší imunitě podniknout každý člověk (zdravá strava, odpočinek, vitamíny, procházky v parcích a přírodě, psychické zdraví ). V ukázce také zmíněn jako možný lék na koronavirus vedle isoprinosine také antabus.



Cílený útok na seniory: protiepidemická opatření seniorům škodí, izolují je. Očkování je vnímáno jako nástroj ke „genocidě seniorů“, očkování v domovech důchodců, „aby nemohli utéct“. V Rusku se prý lidé nad 65 let a nemocní neočkují, „Hitler také začal likvidovat staré lidi.“







Ztráta občanských svobod a volného pohybu pro neočkované: tato argumentace vedena soustavně i poslanci SPD Fiala, Okamura. Zprávy o chystaných perzekucích a omezení svobody pohybu. Vakcína je nástroj sledování a kontroly. Srovnávaní neočkovaných lidí s persekucemi Židů za holocaustu.



Průběh očkování: pádné dotazy a argumenty zapříčiněné reálnými obavami – když je vakcínu nutné skladovat v -70 stupních, neudělá potíže v lidském těle s teplotou 37 stupňů? Jak bude probíhat očkování v očkovacích centrech, když nebudou mít k dispozici zdravotní dokumentaci jednotlivých lidí od praktických a dalších lékařů? Je očkování nutné, když sami lékaři říkají, že stačí deset dní izolace a paralen?







Obavy z nežádoucích účinků očkování: podložené prvními zprávami o údajných kolapsech, vážných zdravotních následcích či dokonce úmrtích očkovaných zdravotníků, vyděšení dlouhými seznamy a cizími názvy nežádoucích účinků. Nejde ani tak o konkrétní nežádoucí účinky, ale o vyvolání strachu. Vizuální stránka – strach, zmatek, nesrozumitelnost, násilí.













Zpochybnění očkování (premiéra): I v jiných zemích se vyskytující narativ o tom, že očkování před televizními kamerami bylo zinscenované (zasunovací jehly, píchnutí placeba, vitamínu), to samé prakticky doslova zopakováno v souvislosti s očkováním premiéra Babiše.



Spiknutí elit: kromě klasické konspirace o Billu Gatesovi (prý o koronavirové pandemii už věděl), veli silný narativ „elity pro nás nikdy nic dobrého nechtěly, a teď se máme pro naše dobro očkovat? Musí sledovat nějaký svůj vlastní cíl.







Vizuální stránka: dosud podceňovaný aspekt, ale dezinformace mají v mnoha případech skutečně propracovanou vizuální stránku, která se soustředí na vyvolání negativních emocí (hnus, strach, násilí, obavy). Kontranarativ, kampaň za očkování by měla používat uklidňující, pozitivní motivy.





Skupinová sounáležitost #nenechamseockovat: rychle rostoucí skupina #nenechamseockovat, ve které lidé zveřejňují, proč se nenechají očkovat (nejčastěji přirozený/alternativní životní styl, údajné špatné zkušenosti s jinými druhy očkování). Velmi silný koncept, plný pozitivních fotek reálných lidí, rodin, dětí a silně vyvolávající pocit skupinové sounáležitosti.