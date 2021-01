Šli nahoru a zařídili si to

14. 1. 2021 / Karel Dolejší

Během běsnění 1. světové války se poddaní monarchie v zásadě dělili do dvou hlavních skupin. Mužská část té první neměla nic lepšího na práci než narukovat, aby případně padla "zacísařepánaajehorodinu". Druhá ovšem věděla, že si nemůže dovolit jen tak zbůhdarma umřít, aniž by splnila také povinnost vůči rodině - tedy nejprve královsky zbohatla na válečných dodávkách. V dramatech Karla Krause na zmíněnou skupinu "zodpovědných" odkazuje charakteristická věta: "Šel nahoru a zařídil si to". Znamená: Využil protekce, aby se vyhnul službě ve vojsku a mohl si opulentně namastit kapsu.



Teoreticky - podle národní očkovací strategie - mají nyní v ČR při vakcinaci proti koronaviru přednost ohrožené skupiny, tzn. senioři v domovech a vážně nemocní, plus personál první linie, který se nachází v mimořádném ohrožení nákazou (především praktický zdravotnický personál, který je kvůli vládnímu chaosu na pokraji naprostého vyčerpání). Ve skutečnosti však zjišťujeme, že premiér a ministr zdravotnictví dávají přednost úředníkům a jejich rodinám. Proto byl koncem minulého týdne vakcínami firmy Pfizer zásoben Státní zdravotnický ústav v Praze. A to - jak upozorňuje Markéta Dobiášová - ve chvíli, kdy je proočkováno pouhých 6 % domovů pro seniory. Myslíte si, že se privilegovaní úředníci, kteří předběhli k smrti utahané terénní zdravotníky, babičky a dědečky, alespoň cítí hloupě? Ale kdepak. V reakcích na dotěrné dotazy novinářky racionalizují neomluvitelné, jen to hvízdá. Mj. se ohánějí tvrzením, že vakcín je prý dostatek. Všichni, kdo se dostaneme na řadu nejdříve v červenci, s nimi ovšem stoprocentně souhlasíme. Jsou přece zodpovědní. Šli nahoru a zařídili si to. Je jen naše vina, že jsme si včas nepořídili správné strýčky a ostatní užitečné známosti na patřičných místech, abychom se protlačili k nedostatkové vakcíně už v první polovině ledna. Za to ale určitě dostaneme zdarma koblihy - a množstevní slevy na rodinné kremace.

