Izrael dosud naočkoval první vakcínou 24% obyvatel. Počet nákaz mezi nimi poklesl o 33%

15. 1. 2021





Z nejnovějších dat z Izraele vyplývá, že mira nákaz na covid-19 začala u očkovaných osob čtrnáct dní po obdržení první vakcíny od firem Pfizer/BioNTech klesat. Izrael má přibližně 9 milionů obyvatel a za dobu kratší než měsíc proočkovalo téměř čtvrtinu obyvatelstva.



Největší izraelský poskytovatel zdravotních služeb Clalit srovnával počet pozitivních testů na koronavirus u 200 000 lidí nad 60 let, kteří byli očkováni první vakcínou s 200 000 lidmi, kteří očkováni nebyli. Do 14. dne nebyl mezi oběma skupinami co do míry nákazy žádný rozdíl. Avšak po dni 14 poklesla míra nákaz u očkovaných osob o 33 procent.





Pfizer zdůrazňuje, že lidé musejí dostat obě dávky vakcíny, má-li být plně účinná. Při testech vakcíny firem Pfizer/BioNTech se ukázalo, že trvá asi 12 dní, než vakcína začne očkované osoby chránit.



Zatímco výzkum Pfizeru pracoval jen s lidmi, kteří měli příznaky covidu-19, datová analýza zdravotnické firmy Clalit je založena na testování na koronavirus jak lidí, kteří měli příznaky, i lidí, kteří příznaky neměli, ale přišli do styku s nakaženými.



Izrael, jako mnoho zemí světa, dal v první etapě očkování prioritu lidem starším 60 let. Tři čtvrtiny lidí v této společenské kategorii byly už v Izraeli očkovány od zahájení očkovací kampaně, který začala 20. prosince 2020.



Z 1,7 milionů očkovaných lidí trpělo jen 1127 neboli 0,06% vedlejšími příznaky, včetně slabosti, bolestí hlavy, závratí, horečkou a bolestí či opuchnutím na místě injekce. 15 lidí muselo být po obdržení injekce hospitalizováno, většinou to byly osoby už s předchozími nemocemi.



Pandemie v Izraeli v posledních dnech dosáhla vrcholu 9000 nových případů denně a 40 - 50 denních úmrtí. Ve čtvrtek ráno bylo 1842 pacientů s covidem hospitalizováno a 1095 bylo v kritickém stavu. Z těch, kteří jsou kriticky nemocní, bylo už 17 procent očkováno.



Izraelské úřady vysvětlují novou vlnu pandemie tím, že většina obyvatelstva dosud očkována nebyla. Ultraortodoxní židé a Arabové se nechávají očkovat méně často než ostatní komunity a virus se šíří rychleji po vzniku nového britského, více nakažlivého kmene.



