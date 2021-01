Kde na to vláda vezme?

16. 1. 2021 / Jan Molič





S nejrůznějšími koncepcemi se v poslední době roztrhl pytel. Jelikož se brzy bude účtovat, dovolil jsem si také načrtnout alespoň základní možnosti, které má tento stát v boji s rozpočtovým schodkem. Předesílám, že všechna čísla byla vypočítána tzv. metodou Schillerové, a tedy, uvádím-li někde 500 miliard, může to znamenat 300 a opačně.





Cestu rozprodeje nepotřebného majetku prošlapala již Česká pošta, Správa železnic nebo Ministerstvo Obrany. A to úspěšně: instituce se dostaly skoro až do černých čísel. Stát však disponuje dalšími nevyužitými prostředky:







Úřední budovy



Premiér Babiš již vyslovil geniální nápad, rozprodat veškeré budovy ministerstev, které musí stát nákladně opravovat a vytápět.



Jistě také uznáte, že stát by měl být co nejštíhlejší a nejefektivnější, a tudíž by mu měla stačit montovaná hala v Letňanech. Přitom by mohly být využity již stojící haly tamějšího výstaviště. Geniální. Úřední hodiny by byly tehdy, kdy by tam žádné výstavy neprobíhaly. Občané by chodili za cenu 100 Kč/hod. pozorovat úředníky při práci, čímž by se jednak zaplatilo vytápění a jednak by mohl být zrušen Nejvyšší kontrolní úřad.



Seznam budov, které se nacházejí jen v centru Prahy, má hodnotu v řádu stovek miliard korun. Tato částka snadno pokryje schodek státního rozpočtu roku 2023. Také by se z ní dalo uhradit kobližné 2024. Nechť má každý občan z prodeje státního majetku aspoň něco! Vždyť je to nás všech!





Státní hrady a zámky



Zde vycházím z již rozpracované vládní koncepce rozvoje - uniklé excelové tabulky Ministra pro místní rozvoj "aukro_bazoš_draft.xls":



Karlštejn ... 85 mld. Kč



Hluboká ... 80 mld. Kč



Kuks ... 25 mld. Kč (vč. soch - M. Brown!!!!)



Český Krumlov ... PPF?



Telč, Dačice, Slavonice ... tři za cenu dvou



Brno ... 156 mld. Kč; možnost prodeje jen Petrova (za odvoz; technologie osvědčená v Mostě, dodá Metrostav)



Karlovy Vary ... 27 miliard Kč (náklady na celkovou sanaci a výstavbu podnikatelské zóny, uplatnění pro minimálně 80 tisíc zaměstnanců Amazonu, přestěhování a výstavbu adekvátního moderního bydlení na zelené louce s občanskou vybaveností hradí kupující)



Ostrava ... (-? Kč) nutno zangažovat prodejce hrnců; ušetření několika miliard na ekologické likvidaci; nefunkční železárny; dálnice do Polska; Petr Bezruč





Vládní tabulka očividně není kompletní. Chybí v ní důležité položky jako Kroměříž, Lednice, Litomyšl, Pernštejn, Žleby a Praha. Souhrnem chybějí položky v celkové výši 600 miliard korun. Otázkou je, zda bude o všechny tyto hrady a zámky zájem? Již se jednalo o přesunu zámku Hluboká do Číny, kde by byl tento sestaven podle původní polohy laserovou technologií, jenže bude podobný zájem také o Pernštejn? Ruku na srdce, špatně se vytápí a jako bydlení není vyhovující. Stát bude rád, když to všechno prodá za 200 miliard.



Samostatnou kapitolu tvoří Pražský hrad s příslušenstvím. Cena: za trest.





Státní lesy a pozemky



Ačkoli nám lesy napadl kůrovec, neznamená to, že by v nich už nebylo co těžit. Mnoho pozemků je hodnotných jen jako investiční, a to díky možnosti, vést přes ně infrastrukturní projekty (až to bude možné). Mnoho kvalitního dřeva se také nachází v současnosti v chráněných oblastech. Na nových právních normách se již pracuje. Celková hodnota lesů ČR, národních parků a CHKO je asi 300 miliard korun (při současných cenách dřeva).



Česká republika - největší světový vývozce biomasy. Green new deal. Deal!





Muzea a galerie



Zbavovat se nepotřebných sbírek může být na první pohled nepopulární, při dobré propagaci to však zajistí nejen zisk, ale i stabilní voličské hlasy.



Tak například Národní muzeum. Dlouhodobě nevytížený objekt, který zaplňují spíše rychlokvašné audiovizuální výstavy. Spousta hodnotných exponátů se přitom nalézá v depozitáři. Totéž platí o Národním technickém muzeu, jehož unikátní sbírky nalezneme spíš v několika halách v Čelákovicích nežli v budově na Letné.



Právě depozitáře sehrají klíčovou roli v koncepci kulturní restrukturalizace. Kurátoři expozic budou ohodnoceni bonusem za vyhledávání nejlepších předmětů a jejich úspěšný prodej na ebayi. Ztrátu exponátů občan nebude vnímat negativně, neboť ani neví, že tam nějaké jsou.



Z pohledu komerčního se bohužel často jedná o šrot. Sbírky dalších muzejí, kupříkladu Zemědělského či Národopisného, nebudou jistě tak dobře prodejné jako třeba Slovanská epopej. Přesto, doba učí, že pro každý šrot se odbyt najde.



Záleží také na schopnosti prodejců. Navrhoval bych proto, aby stát oslovil šmejdy (jako to navrhuje MMR), kteří prodávají předražené hrnce a půjčky Home Creditu. Ti by pomohli rozprodat nepotřebné sbírky muzeí a méně hodnotná umělecká díla. (Něco jiného jsou samozřejmě unikátní kousky jako Věstonická venuše nebo hlava Kelta z Žehrovic. Oboje dohromady by se daly prodat za cenu vyšší nežli jako kusovky.)



Položte si otázku: kdy jste naposledy byli v galerii? Má smysl kvůli těm pár nadšencům udržovat takto velké prostory? A vůbec, má smysl je otevírat, když už jsou téměř rok úspěšně zavřeny?



Je nutné jít víc s dobou. Digitalizovat, digitalizovat, digitalizovat. Zmíněná Slovanská epopej, jejíž cenu odhaduji na několik desítek miliard korun, by mohla klidně pokrýt schodek státního rozpočtu 2028. Do prodejní ceny by se přitom vešla i kompletní digitalizace díla mobilem.



Průmyslový palác, Národní muzeum, Národní divadlo: to všechno jsou hodnotné budovy, které se přímo nabízejí k předělání na nákupní galerie.



Konečně navrhuji vznik Národní digitální galerie a Prodejního registru umění. Programování by se mohl ujmout někdo v rámci víkendového hackathonu.



Celkově se může jednat o 300-700 mld. korun, které leží ladem.





Kulturní dědictví



Krtek a Panda 3D, 4D. Včelí medvídci a Panda 5G. Nebo aspoň Richard Krajčo.



Celkem maximálně 0,2 mld. Kč. To nestojí za námahu.





Nemocnice a krematoria



Jasná investice do budoucna. Covid-23, -24, -25, -26. Již navýšené kapacity a prověřený provoz. Také možnost prodeje hřbitovů, akce Black Friday all-in-one. Celkem 500-800 mld. Kč.





Letiště, elektrárny, vodní díla a další infrastruktura



Letiště V. Havla navrhuji odprodat až poté, co na něj bude prodloužena rychlostní železnice, která věc zhodnotí. Celková cena asi 250 miliard Kč. Záleží samozřejmě na tom, zda se bude létat stejně jako před koronakrizí. Za 25 miliard už se kupec najde.



Dálnice. Tvoří významnou spojku mezi Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Mýtný systém a registr dálničních známek je možné prodat soukromým investorům (strategickým partnerům), kteří lépe zajistí opravy silniční sítě. Občané budou spokojeni. Navrhovaná cena: D1 55 mld. Kč s příslibem dokončení rekonstrukce do roku 2050, ostatní komunikace dle metráže.



Uhelné a vodní elektrárny - prodej již probíhá, celková cena: staré železo. Dukovany a Temelín - prodej již probíhá, celková cena: není v režii českého státu.



Kanál Dunaj-Odra-Labe: dílo ještě nestojí, avšak stát ho již může prodat. Vyvolávací cena: standardní, tedy desetinová cena nákladů na vybudování díla.



Suma sumárum má tento stát zajištěno minimálně deset let provozu bez nutnosti nové měny či rekordní inflace, a to při současném zajištění průměrné úrovně spokojenosti občanů. Prodat majetek by bylo nejvýhodnější až tehdy, kdy bude jeho cena nejvyšší, ovšem to zaručit nelze. Proto jsem raději počítal s realističtějšími, výprodejovými cenami. Předpokládám, že Vláda brzy přijde s podobně konkrétním rozpočtem a koncepcí pro druhou a třetí pětilípku.



