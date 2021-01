Koronavirus: Zdravotníci na JIPkách čelí psychickému traumatu, depresím a úzkostem

Průběžné zpravodajství:

13. 1. 2021

V úterý 12.1. dosáhl v ČR počet registrovaných nakažených 855 600. Údaje MZČR o tzv. "vyléčených" jsou lživé, protože 10-20 procent nakažených trpí až půl roku dlouhým covidem. Za pondělí přibylo 10 725 oficiálně registrovaných denních infekcí. Zemřelo 13 656 lidí, to je nárůst o 171 osob. V nemocnicích je 7132 lidí, to je nárůst o 135 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .



Upozornění: Jeden čtenář si povšiml, že zde uváděný údaj o denním nárůstu počtu mrtvých je vyšší než údaj, který MZČR uvádí pro nejnovější den. Zde je vysvětlení:



Bohužel jde o mírnou manipulaci prováděnou MZČR. Potíž je, že ty údaje o mrtvých přicházejí na ministerstvo pozdě. Takže co se děje už mnoho týdnů, ministerstvo zpětně zvyšuje počty mrtvých v předchozích dnech, jenže to už česká média ignorují. Soustřeďují se jen na údaj z posledního dne.

My to děláme tak, že bereme údaj celkového počtu mrtvých, který MZČR zveřejnilo v daném dni, a odečteme ho od celkového počtu mrtvých zveřejněného MZČR o den dříve. Potíž je, že samozřejmě další den už na stránkách MZČR není ten celkový údaj z předchozího dne k dispozici, takže se to nedá dlouhodobě srovnávat.





















- Policie v Jihoafrické republice zatkla od konce prosince více než 7000 lidí, kteří byli bez roušek.

- 2,3 miliony Britů už dostaly první dávku vakcíny, informoval ve středu ráno v rozhlase ministr zdravotnictví Matt Hancock. Tvrdil, že Británie "zvládne" proočkovat do poloviny února 14 milionů Britů.- Tchajwan ve středu zaznamenal první případ vysoce nakažlivého kmenu koronaviru z Jihoafrické republiky.- Do února zdvojnásobí čínská firma Sinovac Biotech výrobu vakcín na miliardu dávek, konstatoval její ředitel. Avšak vědci v Brazílii zjistili, že účinnost čínské vakcíny je jen 50 procent. Je to pro ně podstatné zklamání.