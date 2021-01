Brazílie: Město Manaus je zahlcené koronavirem a vznikly tam DVA nové kmeny viru

15. 1. 2021



Nemocnice ve státě Amazonie kolabují. Nedostatek kyslíku znamená, že lékaři rozhodují, kdo dostane šanci žít a kdo ne.



"Prosím vás, prosím vás, spousty lidi umírají, pro lásku Boží!"



Tato žena se obrátila na sociální sítě, kde prosila o kyslíkové kanistry. Kyslík v nemocnici, plakala, úplně došel. Některé zdravotní sestry manuálně ventilují pacienty. Je to ale tvrdá práce a i ti nejsilnější se často musejí střídat a odpočívat. Brzo následovaly zprávy o masových apelech na WhatsAppu o pomoc:



"Pokud někdo může pomoci ve střídání při ventilaci pacientů na JIPce na pátém patře, prosíme, my vás potřebujeme. To je situace. Je kritická. Bojujme. Pokud můžete pomoci, prosíme, pomozte."



Márnice zde jsou plné a hřbitovy, spěšně vyklestěné v pralese loni na jaře, už nemají místo na další hroby. Po Spojených státech má Brazílie nejvyšší národní počet mrtvých. Nyní více než 207 000 mrtvých. A rychle roste.



Když Channel 4 News navštívil Amazonas loni v červnu, domorodé komunity u řeky zahajovaly testovací programy a rodiny byly doma v karanténě. Ve vzdálenosti mnoha dnů plavby lodí od zdravotnictví a od města. V městě Manaus samotném se zdálo, že epidemie slábne. Znovu se otevíraly kostely a evangelikálové, kteří podporují prezidenta Jaira Bolsonara, doufali, že má pravdu, když koronavirus označil za "chřipečku" a že "už končí". Nekončí a neměli pravdu.



V druhé vlně nákazy v Brazílii byly objeveny dva nové kmeny koronaviru. Jeden z nich se zřejmě lépe umí chytat na lidské buňky a tak je nakažlivější. Očkovací program tu má být zahájen za několik týdnů. Je to načase. Avšak zase, Bolsonaro se tváří, jako by situace nebyla drastická.



Bolsonaro: "Samozřejmě, ta vakcína bude zadarmo a bude záviset na nás. Je dobrovolná. Nikdo nebude k očkování nucen. Jestli ji nechcete, to je vaše právo."



Jak činitelé v městě Manaus posílají nemocné do druhých států na léčení, armáda přiváží zásoby. Kyslík. Dvě plná letadla. 18 tun.