Jak se Česko rychle přibližuje polskému Absurdistánu

19. 1. 2021

Šokující zprávou o stavu institucí českého státu je informace Zuzany Vlasaté, že poté, co Policie ČR po dlouhé měsíce neprojevila zájem o informace o jedech vypuštěných do řeky Bečva, které zabily tuny ryb, a které jí nabízel Deník Referendum, nyní zdá se Policie ČR nevyšetřuje, kdo způsobil otravu mnoha kilometrů řeky, ale kdo poskytl informace Deníku Referendum. To je skutečně totální state capture, ovládnutí, únos českých státních institucí soukromým oligarchou. Zdá se, že se v tom Česko rychle přizpůsobuje Polsku.









Rozhovor Britských listů 353. Kauza Bečva. Jak si oligarcha podřídil státní instituce: