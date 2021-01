Oni nevědí?

Co stačilo? Zadat distributorům výzvy někdy koncem léta či začátkem podzimu loňského roku, nechat je to zprocesovat do fabrik, v klidu nakoupit, navézt, naskladnit - bez spěchu, s několikaměsíční časovou rezervou. Na rozdíl od čehokoli dalšího (roušky, dezinfekce, respirátory) je totiž množství potřebných stříkaček a jehel spočitatelné velmi přesně. I kdyby se objednalo víc než je potřeba, tak se to pak spotřebuje na běžné injekce během času - je tam dlouhá expirační doba, obvykle pětiletá.

Takže po prvním infu, že to se stříkačkami a jehlami je bůhvíjaké, jsem sedl za mail a telefon a dva dny sháněl a volal, a dnes máme dodavatele, které nám jsou schopní pohotovostní zásobu do Jihomoravského kraje dodat. Už to samozřejmě není jednoduché, protože je to "za pět minut dvanáct" a je to shánění všude možně po menších kvantech.





Jenomže předtím jsme byli ujišťováni, že to stát má pod kontrolou, že všeho je dost, a kdyby něco chybělo, doveze to osobně Andrej.