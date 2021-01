Štětka na záchodovou mísu jako symbol Vladimíra Putina

24. 1. 2021





O sobotních demonstracích v Rusku proti Vladimíru Putinovi a na podporu uvězněného Alexeje Navalného promluvil v rozhlase BBC v neděli ráno zajímavě jeho moskevský reportér Stephen Rosenberg:



Zámek pro Putina. Historie největšího úplatku na světě:





;



Stephen Rosenberg: Byl jsem včera na Puškinově náměstí v centru Moskvy. Byl to zajímavé. Asi hodinu předtím, než měla demonstrace začít, zatímco byl počet přítomných ještě relativně malý, pořádková policie začala vytahovat lidi z davu a zatýkat je. Snažila se tím nadcházející protesty ochromit. Jenže ono to vlastně nefungovalo, protože začalo přicházet stále více lidí a ti naplnili náměstí. A na druhé straně ulici také. Je těžko říci, kolik tam vlastně bylo lidí, já odhaduju nejméně 15 000 nebo 20 000. A brzo po čtrnácté hodině odpoledne moskevského času začali lidi skandovat hesla. A skandovali: "Svobodu Navalnému!" "Putin je vrah!" "Putin je zloděj!" a "Pryč s carem!" a tím mínili Vladimíra Putina.



A policie postavila kolem náměstí bariéry, ale v jednu chvíli je demonstranti prorazili a vydali se směrem ke Kremlu. A demonstranti byli také na všech hlavních moskevských ulicích. Viděli jsme potyčky mezi demonstranty a policií. A ty pokračovaly v různých částech města až do večera.

A další věc: Ten výsměch prezidentu Putinovi. Viděl jsem dost značnou část demonstrantů, kteří pozvedali štětky na mytí záchodové mísy. To má souvislost s nejnovější protikorpuční investigaci Alexeje Navalného. Zveřejnil ji ve dvouhodinovém videu, které jeho kolegové před několika dny zveřejnili na YouTube, že si prezident Putin nechal postavit u Černého moře superluxusní palác, v němž je jen ten nejdražší nábytek a co nejdražší předměty, jichž je zapotřebí v domácnosti. Včetně italské štětky na mytí záchodové mísy, která stála 600 liber, 18 000 Kč. To video se virálně rozšířilo a vidělo ho více než 76 milionů lidí. Jestliže jste prezidentem, který se stylizuje do moderního cara, do tvrdého vládce, a národ má jako váš symbol štětku na mytí záchoda, to opravdu není to nejlepší.









Zdroj v angličtině (audio, registrace), d minuty 15.42 ZDE

Více než 3000 lidí bylo zatčeno po celém Rusku. Protesty se nekonaly jen v Moskvě, ale i v desítkách měst po celém Rusku. Desetitisíce lidí vyšly do ulic.A můžete říci, že v zemi, která má 145 milionů obyvatel, se to nezdá být zrovna velký počet. Vězte ale, že tohle jsou desetitisíce Rusů, kteří ignorovali opravdu velmi vážná varování od úřadů. aby zůstali doma, kteří ignorovaly hrozby, že budou zatčeni a uvězněni, a kteří také vyšli do ulic navzdory ruské zimě. Aby byl jejich hlas slyšen.Moderátor: Vladimír Putin se na scéně objevil v roce 2000. Vládne už 21 let. Je těmito demonstracemi znepokojen? Nebo může pokračovat při vědomí, že jeho političtí oponenti mají neblahý zvyk, že náhle zemřou nebo skončí ve vězení?Stephen Rosenberg: To je zásadní otázka, že. Dlouhá léta Kreml tvrdí, že Alexej Navalnyj neznamená nic, je zcela bezvýznamný. Je to jen bloger s minimální podporou. Vládu nijak neohrožuje. Avšak scény, které jsme viděli v sobotu, to, že pan Navalnyj byl opřed týdnem po návratu z Německa zatčen, to naznačuje, že Kreml je znepokojen. A na tom Puškinově náměstí v sobotu docházelo k věcem, které mě zaujaly a myslím si, že by jimi měl být Kreml znepokojen.První věcí byla rozhodnost demonstrantů. Něco se změnilo, zdá se mi. Protože tím, že se Navalnyj vrátil do Ruska, i když věděl, že bude téměř určitě zatčen, tím myslím Navalnyj lidem dodal odvahu. Svou vlastní odvahou. Jedna demonstrantka mi včera řekla: "My už máme plné zuby toho, že se v naší vlastní zemi bojíme. Navalnyj se nebojí, jedná otevřeně a odvážně a my se už nechceme bát."A druhá věc, kvůli které by myslím měl být Kreml znepokojen, je obrovská míra sympatií pro demonstranty. Od těch lidí, kteří se samotné demonstrace neúčastnili. Protože, na tom Puškinově náměstí jste slyšeli kakofonii klaksonů automobilů. Všechna auta projíždějící kolem toho náměstí na podporu té demonstrace troubila. A také, jak jezdily kolem trolejbusy veřejné dopravy, bylo vidět, že cestující v těch trolejbusech těm demonstrantům mávají. To je pro Putinovu vládu zlé. Protože z toho vyplývá, že ve společnosti jsou širší sympatie pro demonstranty a potenciál pro nárůst protestů, že se k nim přidají další.