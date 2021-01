Michael Moore o Trumpovi: Ještě jsme s ním neskončili

22. 1. 2021

Americký Senát by měl kvůli Trumpovi brzy uspořádat proces týkající se impeachmentu, ačkoliv exprezident odešel z úřadu. Výsledkem by mohl být zákaz ucházet se znova o nejvyšší úřad. Lídři senátních klubů Chuck Schumer a Mitch McConnell se v úterý sešli, aby se dohodli na pravidlech jednání.

Na Moorovi byla znát úleva, že se jeho předpovědi zcela nesplnily. V prosinci v rozhovoru pro pořad "Democracy Now! prohlásil, že "Kdyby hlasování proběhlo dnes, jsem přesvědčen, že by vyhrál ve volebních státech, které by potřeboval, protože, když tam žiju, řeknu vám, že úroveň podpory mu tam neklesla ani o centimetr.

Moorův dokumentární film "Fahrenheit 11/9" z roku 2018 (převrácení názvu filmu "Fahrenheit 9/11", který získal Zlatou palmu) rýsuje paralely mezi vzestupem Adolfa Hitlera a Trumpa. Toho označuje za velkou hrozbu demokracii a označuje jej za "posledního prezidenta".

