V Německu zjistili brazilskou variantu koronaviru

Průběžné zpravodajství:

23. 1. 2021

- Německo zaznamenalo v Hessensku první případ vysoce nakažlivého brazilského kmenu koronaviru u osoby, která se vrátila z Brazílie. Německu se zatím podařilo izolovat případy nového brazilského, jihoafrického a britského koronaviru, takže tam zatím nevznikají ohniska epidemie nových kmenů.- Vážné alergické reakce na protikoronavirovou vakcínu firmy Moderna jsou nesmírně vzácné. Dochází k nim ve 2,5 případech na milion očkovaných lidí. Do 10. ledna bylo zaznamenáno deset vážných alergických reakcí, přestože vakcínou byly už naočkovány 4,04 miliony lidí. Americká centra pro zvládání infekcí CDC uvádějí, že podobné množství alergických reakcí bylo zaznamenáno i u vakcíny firem Pfiser/BioNTech.

- Brazílie zaznamenala 56 552 nových denních nákaz a 1096 úmrtí. V silně nakaženém brazilském městě Manaus v Amazonii je 42 procent lidí nakaženo novou brazilskou variantou koronaviru.









- Izraelské ministerstvo zdravotnictví odmítá tvrzení, že první dávka vakcíny "není tak efektivní, jak se čekalo". ZDE - Britský zdravotnický regulační orgán MHRA jedná s výrobci vakcín o jejich potenciálních modifikacích pro případné nové varianty koronaviru. Zatím prý není důvodu vakcíny měnit, ale výrobci musejí být připraveni.- Francie zaznamenala dalších 23 292 denních nákaz a 649 denních úmrtí.- Firma AstraZeneca varovala, že v důsledku výrobních problémů nebude schopna dodat Evropské unii všechny nasmlouvané vakcíny. Rakousko varovalo, že by to byl vážný problém.- Firma BioNTech bez zisku poskytne 50 milionů specializovaných jehel, zemím, které se snaží z lahviček dostat šest dávek vakcíny vzhledem k tomu, že se očkování v EU zdržuje v důsledku nedostatku vakcín.- Maďarsko podepsalo dohodu o koupi 2 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V. Je to první členská země EU, která kupuje ruskou vakcínu.- Španělsko vyšetřuje, zda šéfové armády byli nezákonně přednostně očkováni.