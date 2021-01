Lidovci: Fakta usvědčují Babiše, že za chaos s vakcínami může on

24. 1. 2021

tisková zpráva



Praha, Brusel - Premiér Andrej Babiš nemluví pravdu, když svádí vinu za pomalé očkování na Evropskou unii. Podle lidovců, kteří v uplynulých dne udělali důkladnou analýzu postupu států v Evropské unii, měla vláda na přípravu očkovací strategie a na nákup například stříkaček a jehel šest měsíců. Do listopadu ale žádnou strategii neměla, v současné době stále panuje ve vakcinaci lidí chaos. Fakta shrnuje místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský, který se svým týmem dohledal a prošel všechny dokumenty Rady a Komise týkající se vakcín.







„V otázkách vakcinace se Česká republika dobrovolně rozhodla táhnout za jeden provaz s Evropskou unií, která zajistila základní smlouvy a dala jasný návod, jak mají státy postupovat. Na rozdíl od ostatních členských států a doporučením Komise ale Česko nevytvořilo s kraji a městy infrastrukturu a plán očkování, kvůli čemuž dnes vzniká obrovský chaos,“ ukazují podle lidoveckého místopředsedy Tomáše Zdechovského fakta, která se svým týmem dohledal.



„Premiér Andrej Babiš namísto spolupráce s odborníky zvolil opětovně klasický postup, kdy on vše řídí a rozhoduje, což ve výsledku vše komplikuje,“ připomněl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který s dalšími poslanci opakovaně na neexistenci očkovací strategie a infrastrukturu s dostatečným předstihem upozorňoval.



Časová osa postupu strategie vakcinace EU versus postup české vlády



- červnu 2020 a Evropská komise (EK) předkládá Strategii EU pro očkovací látky a Česko se ke společné evropské iniciativě ohledně dodávek vakcín dobrovolně připravuje. EK tedy za nás vyjednává o dodávkách vakcín s výrobci. Přesto máme možnost sami vyjednávat o dalších dodávkách s ostatními výrobci.



- V srpnu 2020 pak EK uzavírá jménem členských států smlouvu o dodávce vakcín s firmou AstraZeneca a dál vyjednává s dalšími společnostmi.



- V polovině října EK vydává doporučení členským státům, které se týká přípravy na očkování. Česká republika tak nejméně od října oficiálně ví, že je nutné mít silnou očkovací a infrastrukturní strategii. Nikdo ale s kraji a městy nejedná.



- V listopadu EK uzavírá smlouvu o dodávce vakcín s další firmou – BioNTech-Pfizer až na 300 milionů dávek. Česko má nejprve zájem o 2 miliony dávek, pak zvyšuje objednávku na 4 miliony. O pár dní později se lídři zemí EU dohodli na urychlení přípravy vnitrostátních plánů očkování. Předseda Evropské rady Charles Michel zdůrazňuje nutnost přípravy komunikační kampaně o očkování ze strany členských států.



- 3. prosince 2020 má EK uzavřené smlouvy o dodávkách více než 2 miliard vakcín pro státy EU. Přestože Evropská komise doporučuje státům připravovat se na dodání vakcín již od října, premiér Babiš 14. prosince uvádí, že „na očkování připravujeme velice podrobný plán“.



- Ačkoli podle doporučení Evropské komise státy měly zajistit kapacitu očkovacích služeb včetně dostatečného zdravotnického vybavení během října a listopadu, ministr Blatný v polovině prosince uvádí, že: „Česko nakoupí zdravotnický materiál pro očkování proti koronaviru.“



- Těsně před Vánoci, 21. prosince 2020, Evropská komise avizuje schválení první covidové vakcíny a 26. 12. se rozjíždějí první dávky do všech zemí sedmadvacítky. Každá ze zemí sedmadvacítky dostává symbolických 9 750 kusů.



- Po svátcích, 5. ledna, ale Andrej Babiš tvrdí, že EU ve společném postupu zaspala, Evropská komise se brání, že distribuci nestíhají především výrobci a i kdyby ČR dostala více, stejně by to nestihla využít kvůli nedotáhnuté očkovací strategii.



- V Česku bylo k 7. lednu 2021 podle Ministerstva zdravotnictví doposud podáno 19 918 dávek vakcíny od Pfizeru. Oproti zbytku světa Česko v očkování zaostává.



- Už 11. ledna očkování proti koronaviru v Česku vázne. Je zde bezmála sto tisíc dávek vakcíny od firmy Pfizer. Jenže naočkováno bylo do neděle jen 40 tisíc lidí. Kde se nachází zbytek vakcín a proč dochází k prodlevám? Nevíme!



- A je tu 15. ledna – spouští se rezervační systém očkování v ČR. Hodinu po spuštění registrace už byly všechny vakcíny rozebrané. Systém byl složitý, nefungoval dobře, lidé měli problémy s přihlášením, nemohli dokončit registraci, nechodily SMS zprávy s PIN kódy, trvalo to celé dlouho, na očkování přicházeli lidé podle rezervovaného termínu, ale nemocnice je v systému neměla. Problém byl i s registrací českých občanů polské národnosti, kteří mají jiný tvar rodného čísla.







Tomáš Zdechovský, europoslanec



