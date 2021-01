Předvolební a vládní koalice nemusí být totéž

25. 1. 2021 / Boris Cvek

Prezident republiky navzdory vznikajícím koalicím opozičních stran prohlásil, že po volbách do Sněmovny pověří sestavováním vlády šéfa nejsilnější strany bez ohledu na součty mandátů uvnitř koalic. Je pravda, že obě koalice, tedy piráti- STAN a ODS-TOP09-KDU, neplánují mít jeden poslanecký klub pro jednu koalici. Je také pravda, že prezident si může jmenovat premiérem, koho chce. Ukázal to už v létě 2013.

Jasná preference Miloše Zemana směrem k Andreji Babišovi je také jasná. Dokonce si myslím, že navzdory tomu, že je „levicovým prezidentem“, potěšila by ho i většinová koalice Ano s ODS (na rozdíl od roku 2013, kdy sestavením Rusnokovy vlády stavěl hráz setrvání ODS u moci). A na to se ostatně po volbách bude hrát: na tahanici mezi jednotlivými stranami, která půjde s kým. Někdo by mohl čekat, že jediné možné spojenectví po volbách je mezi oběma koalicemi, ale to je zase na druhou stranu docela hodně poslaneckých klubů a politických zájmů v nich. Dovedete si představit tu harmonii mezi piráty a ODS? Babiš je pro ODS nepochybně lepší volbou.

Jediná formace, která by mohla Andreje Babiše porazit i podle kritérií prezidenta republiky, jsou ovšem právě piráti. Není úplně vyloučeno, že na podzim získají přes 20% (to u žádné jiné z opozičních formací prakticky nepřichází v úvahu), zatímco Hnutí Ano se může propadnout na 19% nebo 18%. Bylo by zajímavé sledovat, jak by se v takové situaci prezident rozhodoval. Mohla by vzniknout Babišova vláda, třeba i na dlouhé měsíce bez důvěry, se Zemanovým pokrčením ramen a poznámkou pod čarou: jak jsem se znovu mýlil v politice.

Za nepravděpodobné pokládám to, že by se prezident republiky pustil na konci svého mandátu do nějakého ještě bizarnějšího dobrodružství a jmenoval si vládu čistě svou, vládu „odborníků“, i když mimořádná situace země stejně jako případné rozhádání politických formací před volbami i po nich ho k tomu mohou motivovat. Závěrečné měsíce svého mandátu by tak mohl okořenit faktickým převzetím moci a uchvácením pozornosti pro svou osobu. Nezdá se však, že by v poslední době o něco takového stál. A už vůbec ne, že by postupem času jeho ochota mohla růst.