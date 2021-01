Brexit: Britští obchodníci budou muset nechat své zboží v Evropě spálit

27. 1. 2021

Britské podniky po brexitu s obtížemi vyvážejí zboží do Severního Irska i do Evropské unie. Johnsonova dohoda o brexitu s EU vůbec nezohledňuje požadavky malých podniků, které posílají jednotlivým zákazníkům malé zásilky. Obrovské papírování a vysoké celní poplatky znemožňují prodej do Severního Irska (to je asi tak, jako kdyby Pražáci nemohli nic prodávat do Ostravy) i do EU.Problémem je podle BBC pro mnoho britských obchodníků zboží, které si objednali zákazníci v Evropské unii, ale po jeho odeslání na území EU zákazníci zjišťují, že je zboží daleko dražší, než jaké si objednali, protože jim zasilatelská firma účtuje celní a manipulační poplatky, které do 1.1. 2021 neexistovaly. Zákazníci za takových podmínek zboží odmítají přijmout, takže se hromadí na území EU. Až třicet procent objednaného zboží takto dosud zákazníci odmítli. Potíž je, že kdyby měli britští dodavatelé odmítnuté zboží nechat dopravit zpět do Británie, museli by znovu platit manipulační a celní poplatky. Proto je pro ně levnější to zboží nechat na území EU spálit.

It might be worse than "economists warned about" but not worse than we mere (ex) Freight Fowarding/Customs Agents tried to warn of....Read



"The reality of Brexit is much, much worse than we economists warned about. It goes like this. The British economy is starting to shut down — Michael M. 🇨🇭🇳🇴🇮🇸🇱🇮🇬🇧 (@vivamjm) January 26, 2021

Realita brexitu je mnohem, mnohem horší, než před čímž jsme my ekonomové varovali. Je to takhle. Britská ekonomika se začíná likvidovat. Je to jako infarkt. Evropa prostě přestává posílat zboží do Británie a Británie do Evropy. Náklady dopravy přes hranici se náhle zvýšily. Byly nulové, teď jsou nemožné. Nikdo nemusel déle než třicet let vyplňovat celní formuláře a deklarace. Za třicet let se ekonomiky změnily.







Už není tak jednoduché napsat do celní deklarace, kde daná věc byla "vyrobena", anebo zda se třeba jen dotkla tohoto či onoho materiálu anebo co je jeho zamýšleným použitím. Jedinou možností je platit obrovské peníze někomu, kdo to umí napsat. Každá dodávka musí být doprovázena horou papírování. Tváří tvář tomuto se podniky prostě vzdávají, zoufale lomí rukama. A to znamená 1. masovou nezaměstnanost, až udělají bankrot, 2. nedostatek zboží a 3. vyšší ceny. Zdá se vám to katastrofální? Ano, je to katastrofa.







Britové jsou náhle šokováni, poté, co hlasovali pro brexit, že zjistili, že objedat si něco z Evropy, což bývalo tak jednoduché, že se prostě na to kliklo, je nyní zatíženo obrovskými daněmi, celními procedurami, podezřelými "manipulačními poplatky", které zákazníci musejí platit. Jsou to poplatky, které objednané zboží zdražují lehce až o 25 - 50 procent.







A zatímco jsme my (ekonomové) varovali, že brexit bude znamenat, že Britové zchudnou, i my (ekonomové) jsme podcenili dopady. Mysleli jsme si, že cla stoupnou, ale nemysleli jsme, že se náhle zastaví veškerá obchodní výměna, což znamená explozi masové nezaměstnanosti a vyšších cen, masovou nezaměstnanost, nedostatek a vyšší ceny. To je nejhorší možný scénář a rychle se stává skutečností. Jak se tomu říká, když se obchodní výměna náhle zastaví?







Sankce. Británie je jedinou zemí na světě - jediná v moderní historii - neuvěřitelně, komicky, zoufale blbá natolik, že si na sebe sama uvalila sankce.





To si asi představit nedovedete, protože to se normálně neděje, pokud na vás nějaká násilnická země jako USA neuvalí sankce, ale to se většinou děje jen chudým hnědým lidem. Ale nikdo přece neuvaluje sankce sám na sebe?







Rozhlasová stanice Classic FM: 76 procent britských hudebníků upozorňuje, že budou v důsledku brexitu donuceni přestat hrát v Evropské unii. Průzkum zjistil, že omezením cestování přijdou o nejvíce příjmů hudebníci hrající klasickou hudbu, protože ti na evropských turné vydělávají nejvíc.



"76% of musicians say they will be forced to stop performing in the EU because of Brexit. The survey found that classical artists stand to lose the most income from the travel restrictions, as they make the most on average from European performances."https://t.co/1XQRm9wYWh — Brexit Bin 🇪🇺 #BrexitReality (@BrexitBin) January 27, 2021





Zpravodajství je plné stížností rozzuřených zákazníků v Británii, kteří si například objednali z EU kabát za 200 liber (6000 Kč), a zjistili, že musejí k tomu doplatit manipulační a celní poplatky ve výši více než 80 liber, tedy skoro další třetinu ceny. ZDE Toto píše na Twitteru Michael M. Možná je to přehnané?Zřejmě to bude horší než to, "před čímž varovali ekonomové", ale nikoliv horší, před čímž jsme se my bývalí dopravci, celní pracovníci, snažili varovat...Téměř přes noc - je tomu méně než měsíc - sem nemůžete dostat základní věci jako evropské léky, víno, sýr, pivo, oděvy, boty. Je to pryč. Zmizelo to. Nemusí to znít jako vážná věc, dokud si neuvědomíme, že Evropa dodává Británii velké množství zboží.Británie Evropě většinou dodává služby. Služby se rychle mohou přesunout jinam - prostě zaměstnáte jiné lidi v Evropě, což je přesně to, co mnoho britských podniků teď dělá. Zboží není tak lehké umístit jinam - musíte přestěhovat celou továrnu. Takže, ano, Britové jsou teď chudší - nejenže mají méně peněz, ale také mají méně zboží, za něž by ty peníze mohli utratit - mají najednou dramaticky menší spotřebitelský výběr. Představte si, že zmizí celá oddělení v supermarketu, což bude odrážet celé sektory ekonomiky - a to přes noc.