Kolik variant koronaviru bychom měli sledovat?

29. 1. 2021

Kolik variant viru způsobujícího COVID-19 vlastně existuje? Ve světě jich je v oběhu řada, ale zdravotničtí experti jsou primárně znepokojeni třemi z nich, napsala Marion Renaultová.

Když virus lidi infikuje, může mutovat, zatímco se kopíruje. Některé mutace mohou být pro virus škodlivé a způsobovat jeho vymírání. Jiné představují výhodu a pomáhají mu v šíření.

Monitorování nových kmenů je důležité, protože existuje možnost, že by mohly snížit účinnost vakcín a léků, nebo změnit způsob, jakým virus lidi infikuje.

Mutace, která proběhla na počátku pandemie, způsobila šíření viru po celém světě, ale od té doby nedošlo k závažnějším změnám - až donedávna.

Jedna ze tří hlavních variant, které experti sledují, byla objevena v Británii koncem minulého roku a od té doby ji detekovali v desítkách zemí po celém světě. Zpočátku zdravotníci tvrdili, že by neměla způsobovat horší průběh choroby, ale některé novější informace naznačují, že by mohla. Avšak šíří se snadněji, což by mohlo vést k většímu počtu hospitalizací a úmrtí.

Tato varianta by mohla v březnu převládnout v USA.

Další varianty se objevily v Jihoafrické republice a Brazílii a zdá se, že jsou také nakažlivější.

Dosavadní údaje ukazují, že stávající vakcíny by měly před těmito variantami chránit, ačkoliv existuje obava, že účinnost by mohla být poněkud nižší. Existují určité důkazy o tom, že některé způsoby léčby protilátkami by mohly být proti novým variantám méně účinné.

Avšak existují způsoby, jak vakcíny a léčbu přizpůsobit a udržet jejich účinnost, vysvětluje americký hlavní epidemiolog Anthony Fauci.

Vznik nových variant je spojen s probíhajícím šířením, protože větší počet infekcí dává viru šanci mutovat a šířit se. Jde tedy o další důvod zdůraznit důležitost nošení roušek a sociálního distancování.

Čím méně lidí se nakazí, tím méně bude mutací a nových kmenů viru.

Celý text v angličtině: ZDE