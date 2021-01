Evropská komise vyvolává diplomatický konflikt

29. 1. 2021





Krize v Evropské unii ohledně nedostatku vakcín se proměnila v otevřenou diplomatickou kontroverzi. Brusel totiž aktivoval jedno ustanovení dohody o brexitu a v jeho rámci chce zavést pohraniční kontroly na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, aby se z Irské republiky nedostaly do Severního Irska žádné vakcíny. Tento krok vyvolal znepokojení irské i britské vlády a premiérka Severního Irska Arlene Fosterová to charakterizovala jako "nepřátelský akt".

Došlo k tomu, co francouzský prezident Emmanuel Macron varoval v rozhovoru s listem Guardian, že "Evropská unie musí ovládnout vývoz vakcín ze svého území v důsledku 'pochybného chování' anglo-švédské firmy AstraZenea. Macron uvedl, že tyto kontroly musejí být zavedeny v důsledku podstatného neplnění dodávek vakcín od firmy AstraZeneca, u níž si Evropská unie objednala 400 milionů vakcín, avšak AstraZeneca "dodává vakcíny především" zemím mimo EU.Evropská komise oznámila, že od soboty zavádí mechanismus, v jehož rámci budou muset všichni výrobci vakcín žádat o povolení k vývozu. Pokud bude vývoz vakcín považován za ohrožení dodávek pro EU, může být zakázán.Podle dohody o brexitu však nelze zakázat vývoz zboží ze Severního Irska, které zůstává součástí jednotného evropského trhu, a hlavním britským ostrovem.Britská vláda požaduje naléhavé vysvětlení situace od Evropské komise. "Británie má právně závazné dohody s dodavateli vakcín a neočekává, že Evropská unie, přítel a spojenec, bude dělat cokoliv, co by narušilo plněné těchto dohod," řekl mluvčí Downing Street.Navzdory obavám, vyjádřeným v Německu, že vakcína firmy AstraZeneca možná řádně nechrání lidi nad 65 let, Evropský úřed pro léky plně schválil vakcínu firmy Astra Zeneca pro používání pro všechny věkové skupiny.Británie se stala čelným světovým nákupčím protikoronavirových vakcín. Jenže tento přístup, a neochota britské vlády nabídnout vakcíny Evropské unii, rozzuřila členské státy EU. Chorvatský premiér Andrej Plenković to označil jako "únos vakcín".AstraZeneca rozzuřila Evropskou unii minulý týden, když oznámila, že v důsledku problémů s výrobou vakcín ve své továrně v Belgii dodá v prvním čtvrtletí 2021 pouze čtvrtinu nasmlouvaných vakcín. Nemůže ale přesunout do EU dodávky vyrobené ve své továrně v Británii, protože má povinnost je dodat britské vládě, která svou smlouvu podepsala o tři měsíce dříve než EU.Macron uvedl, že reakce Evropské unie bude "proporční". Dodal: "Představte si hypotetickou situaci, že Britové úspěšně dokončí očkování, a co pak budou dělat? Zastaví přístup evropským kamionům, přestože naprosto závisí na evropském kontinentu? Mnoho štěstí! A představte si hypotézu, že Francie, Itálie a Německo budou mít očkovací strategii, která bude nesmírně ambiciozní a rychlá. To rychle selže, jestliže nebudou mít naši sousedi tutéž očkovací strategii, protože naše ekonomiky jsou integrované. Francie má půl milionu zaměstnanců, kteří pracují na druhé straně hranice. Takže tohle všechno bude fungovat jen tehdy, budeme-li všichni jednat společně."Podrobnosti v angličtině ZDE