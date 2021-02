Trumpův tým právníků o víkendu hromadně rezignoval

1. 2. 2021





Možnost republikánských senátorů osvobodit Donalda Trumpa během jeho procesu druhého impeachmentu předstíráním, že nestranně hodnotí všechna fakta v jeho případu, je nyní ohrožena skutečností, že Trumpův právní tým o víkendu hromadně odstoupil.



Senát určil úterý 2.2. jako datum, do kdy mají Trumpovi právníci předložit předběžné memorandum obsahující argumenty jeho obhajoby. Sněmovna reprezentantů nedávno napodruhé zahájila impeachment proti Trumpovi za to, že "vyzýval k povstání".



Podle časového rozvrhu dohodnutému šéfy obou amerických politických stran měli reagovat prokurátoři ze Sněmovny reprezentantů na Trumpovo memorandum obhajoby a pak se o věci mělo začít debatovat v úterý 9.2.Jenže ten časový plán je nyní ohrožen, protože všech pět právníků Trumpova týmu pro jeho obhajobu nyní o víkendu houfně rezignovalo. Neshodli se s Trumpem o strategii obhajoby.Trumpův mluvčí sdělil deníku New York Times, že skutečně došlo k neshodám ohledně strategie, avšak popřel, že problémem je Trumpovo naléhání, aby se jeho obrana soustředila na divoká, falešná obvinění z volebních podvodů, které Trump šíří už dlouhé měsíce.Svým způsobem je však rezignace Trumpova týmu obhájců irelevantní, protože republikáni ho plánují v každém případě shledat nevinným,, konstatoval historik z Princeton University Julian Zelize.Trumpovi obhájci před svou rezignací se chtěli pokoušet argumentovat, že impeachment prezidenta, který už odešel z úřadu, je neústavní, a že Trumpovo vyzývání svých stoupenců, aby zaútočili na Kapitol, není pobuřováním, ale realizací jeho práva na svobodu projevu.Minulý týden hlasováním podpořilo 45 z 50 republikánů rezoluci tvrdící, že by bylo neústavní soudit bývalého prezidenta. Většina ústavních právníků s tímto argumentem ostře nesouhlasí a poukazují na to, že existuje historický precedens pro souzení bývalých prezidentů a kromě toho Trump nebyl bývalý prezident, když proti němu byl zahájen druhý impeachment.Pokud se Trumpovi nepodaří dát dohromady nové právníky, Republikáni ho budou muset shledat nevinným bez fíkového listu předstírání, že případ férově a nestranně zkoumají.Podrobnosti v angličtině ZDE