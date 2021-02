Monoklonální protilátky nefungují vůči novým kmenům koronaviru

V pondělí 1.2. bylo očkováno jenosob. Neuvěřitelné. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jen 44 744 osob. V pondělí bylo dokončeno očkování jen u 6309 osob!!Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou 9,64 milionu lidí, to je 14,6 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 26,2 milionů lidí 7,9 procent obyvatelstva), z nich 6,1 milionů oběma dávkami.