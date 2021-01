Facebook stále ještě vydělává ze lživých stránek odpůrců očkování

31. 1. 2021





Zuckerbergův podnik stále dovoluje šíření nebezpečných konspiračních teorií o covidu



Facebook dovoluje uživatelům, aby profitovali z šíření nebezpečných falešných teorií a dezinformací o pandemii a o vakcínách. Používá nástroje vydělávající peníze na stránkách s obsahem, který označili sami ověřovatelé faktů na Facebooku za pochybný.

Investigace nalezla 430 různých facebookových stránek - které sleduje 45 milionů lidí - používající nástroje Facebooku včetně virtuálních "obchodů" a subskripcí od fanoušků, přestože šíří lživé informace o covidu nebo o očkování.Bylo to zjištěno navzdory loňskému příslibu Faceooku, že žádný uživatel ani žádná firma by neměli mít finanční prospěch z šíření lživých informací o očkování proti covidu-19.Tento výzkum, který provedla londýnská organizace Bureau of Investigative Journalism, zřejmě odhalil jen miniaturní zlomek obrovského množství dezinformací, týkajících se pandemie a očkování, které jsou zneužívány k vydělávání obrovských částech, na kterýchžto ziscích má Facebook podíl.Londýnské Bureau of Investigative Journalism zkoumalo stránky v sedmi jazycích - včetně němčiny, hebrejštiny, polštiny a španělštiny.Podrobnosti v angličtině ZDE