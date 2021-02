Nanočástice z imunitního systému lam brání infekci koronavirem

31. 1. 2021







Lama Cormac žije poklidným životem na farmě v americkém státě Washington na západě USA. Není si vědoma, že její imunitní systém je zřejmě klíčem pro ochranu světa před covidem-19.



T.J. Esparza, neurovědec na Uniformed Services University, je součástí týmu, který se snaží vytvořit lék z buněk této lamy obsahující nanočástice, které jsou schopny obalit povrch lidských plic tak, tím poskytnout dočasnou, ale efektivní ochranu před částicemi koronaviru.

Zvířata velbloudího typu jako jsou velbloudi, llamy a jihoamerické alpaky produkují nanočástice, které jsou podobné lidským protilátkám, avšak jsou daleko menší. Tyto nanočástice dokáží obalit koronavirus a zabránit mu, aby se zasekl do zdravých lidských buněk.Llama Cormac je zdrojem právě těchto účinných nanočástic."Řekněme, že kdybyste věděli, že musíte jít do vysoce rizikové situace, mohli byste se nadýchat množství těchto nanočástic a to by vás ochránilo," vysvětluje dr. David Brody z výzkumného týmu."Na rozdíl od vakcín typu mRNA, látky založené na těchto nanočásticích jsou levné a nesmírně stabilní, nevyžadují žádné zmrazení a je možno jich použít prostřednictvím inhalátoru. Lze je usušit na prach, uložit ve skladišti na měsíce, i roky, pak k nim přidat vodu a rozpustit je. Byla by to obrovská výhoda pro rozvojový svět," říká Brody.Podrobnosti v angličtině ZDE