Brexit ničí britskou ekonomiku

1. 2. 2021

Měsíc po brexitu varují britské podniky, že čelí symptomatickému, endemickému narušení dopravy zboží mezi Británií a Evropskou unií, které donutí mnoho podniků, aby se restrukturalizovaly a některé udělají bankrot.



"Leden 2021, poslední měsíc, byl jak Dantův pátý kruh pekla." Dovozci a vývozci nejsou schopni v důsledku nové byrokracie dopravovat zboží přes novou hranici EU, konstatuje Ben Fletcher, ředitel organizace Make UK, která zastupuje britské výrobce.

Jedna celosvětově známá automobilka měla "1000 částečně vyrobených automobilů na parkovišti, protože včas nedostala součástky," upozorňuje Fletcher. "Ještě nikdy se jí to nestalo."60 procent britských firem, které tvrdily, že jsou připraveny na brexit, nyní zažívají ochromení dopravy a narušení dodavatelských řetězců. "Podnikatelé zuří a jsou opravdu frustrováni, že nejsou schopni zboží dopravovat. Je nesmírně obtížné vyplnit správně ty byrokratické formuláře a vláda nepomáhá," konstatoval Fletcher.Hlavním problémem je dokazovat původ zboží. Obvodová deska vyrobená v Koreji v přístroji sestaveném v Německu, který používá kov z Číny na kole vyrobeném v Itálii, nebo látka z Maroka v košili vyrobené v Portugalsku může znamenat, že se neplatí žádné clo, anebo clo až 14 procent. Před brexitem se nic takového dokazovat nemuselo.Food and Drink Federation upozorňuje, že problém je o to horší, protože změny byly zavedeny bez přípravy a celníci na obou stranách hranice s nimi nemají zkušenosti.Jeden přístav vyžaduje, aby byly všechny dokumenty individuálně orazítkovány. Jiný chce razítka na všech stránkách každého dokumentu a posílá lidi pryč, když dokument všude orazítkovaný není.Někteří vývozci čerstvého zboží čelí bankrotu. Doprava čerstvých potravin přes kanál La Manche, která dříve trvala dva dny, nyní trvá pět dní, což likviduje životnost řady britských potravin.Podrobnosti v angličtině ZDE