Jak reaguje polská společnost na fašistický zákaz potratů

Mezitím v Absurdistánu 161:

3. 2. 2021 / Tomasz Oryński

Avšak samozřejmě, zdůvodnění toho právního ospravedlnění a následující zákonné změny vyvolaly další vlnu protestů. Policie proti nim zasahuje stále brutálněji. Demonstranti jsou pravidelně obklíčeni a zadržováni (protizákonně) policií po dlouhé hodiny na mrazu, zatímco policisté násilně z davu vytahují jednotlivé osoby "na zpracování" na policejních stanicích, často na vzdálených satelitních předměstích a ve vesnicích u Varšavy nebo u jiných velkých měst, což se považuje za další formu perzekuce.











Protizákonnou praxi odvážení zadržených osob na policejní stanice i na vzdálenost až 40 km zpochybnila novinářka Anna Dryjańska . Obrátila se na tiskový úřad policie, aby vysvětlil, proč jeden aktivista byl odvezen tak daleko. Policie odpověděla, že jí tu informaci nemůže poskytnout, protože by to bylo porušením práva na soukromí zadržené osoby. Takže aktivista sám napsal další email, poslal ho v kopii novinářce a dal policii svolení, aby tu informaci zveřejnila. Dostalo se mu od policie odpovědi, že aktivista nemá právo používat tohoto emailu, protože je jen pro novináře.









Ale někteří lidé říkají, že je to dobře. Polsko, zdůrazňují, by mělo vyhlásit válku České republice. Za pět dní bychom byli totálně pod českou kontrolou. Všechny problémy Polska by pak byly vyřešeny za méně než týden. To by bylo fantastické. Byli by ale Češi ochotni to udělat?







* * *

OPRAVA: Minulý týden jsem psal o tom, jak dostal můj otec a další senioři instrukce, že budou muset jet až na vzdálenost 100 km nebo více na proticovidové očkování. Nezmínil jsem se o důležité věci: Oni jsou tam objednáni na dobu až ZA DVA MĚSÍCE.

Avšak demonstranti nejsou ještě připraveni se vzdát. Naopak, jejich nálada se zdá být dobrá. Ti, které zadržela armáda policistů u rezidence Kaczyńského, se rozhodli tančit polonézu , což bylo symbolické ze dvou důvodů: zaprvé, protože v polské kultuře se polonéza považuje za tanec naděje, a zadruhé, protože se tradičně tančí na maturitních plesech na oslavu toho, že za 100 dní škola skončí...Ovšem ne všichni byli v radostné náladě, Ženy, které už byly v nemocnici a čekaly na potraty svých problematických těhotenství, dostaly informaci, že se procedury teď už nesmějí konat. Některé se dostaly do stavu šoku - jedna žena vstoupila do výtahu a dlouhé hodiny jím jezdila nahoru a dolů a odmítala vystoupit. Jiné odvezli jejich rodiny do civilizovaných zemí jako Slovensko nebo Holandsko.A zdá se, že prominentní politikové ze strany Právo a spravedlnost by udělali přesně totéž, kdyby se tatáž nutnost objevila v jejich rodině. Senátora Stanisława Karczewského se zeptal novinář, zda by donutil svou dceru, aby porodila dítě se smrtelnými zdravotními problémy. Karczewski odpověděl: V žádném případě! To je absolutně její vlastní rozhodnutí". N o, ty idiote: tvoje strana právě zajistila, že není. Vaše dcera určitě bude moci jet do zahraničí, pokud se rozhodne pro potrat, ale co ty tisíce žen, které si takovou cestu nemohou dovolit? Můžeme tohle teď přidat na ten seznam: "Vaše dcera je něco lepšího než moje dcera."Oficiální pomocí státu pro ženy, u nichž je diagnostikováno, že jejich nenarozené dítě má smrtelné zdravotní problémy, je síť "předporodních hospiců". Tyto instituce se mají starat o takovéto rodiny a poskytovat zdravotní a psychologickou pomoc. Avšak kritikové poukazují na to, že vzhledem k tomu, že tyto ženy mají do těch hospiců nechat posílat jejich pravidelní lékaři, vláda toho může zneužít ke sledování těch, kteří pojedou do zahraničí nechat si udělat potrat tam. To, podle současného zákona, protizákonné není, ale kdo ví, co má strana PiS ještě v rukávu?Mezitím policii udržují ve stavu rušné práce nejen protesty žen. Stále více podnikatelů otevírá své restaurace a podniky navzdory vládnímu zákazu. Lidé jsou si vědomi toho, že skoro všechny soudy udělené pokuty pro podniky za porušování proticovidových předpisů ruší v důsledku toho, že ta karanténní opatření zavedla polská vláda při naprostém ignorování řádných právních procedur, a tak i oni dělají to, co jiní, a i oni otevírají své podniky, protože jsou na pokraji bankrotu (vládní pomoc pro podnikatele je jednak naprosto minimální a jednak naprosto chaotická a nelogická) a nemají co ztratit.Vláda posílá policii, aby proti nim zasáhla násilím. Ve Vratislavi se policie snažila lidem zabránit ve vstupu do nočního klubu. Během nastalé hádky policie škrtila jednoho muže tak dlouho, že ztratil vědomí. Navzdory tomu, že davy požadovaly, aby policisté zavolali záchranku, ti prostě odnesli jeho nehybné tělo do nedaleko zaparkovaného policejního antonu a odjeli. Policejní mluvčí ve službě sdělil novináři, který se snažil zjistit informace o této situaci, že se "nic mimořádného nestalo, protože nikdo nezemřel, tak nám zavolejte ráno". Ráno, samozřejmě bylo prohlášení hotovo. Pravděpodobně to už teď dokážete uhodnout: "Muž byl agresivní a napadl policistu, a pokud jde o jeho zdravotní stav, pouze simuloval." Ten noční klub se jmenuje The Wall Street. Předpokládám, že každá země má takovou "occupy Wall Street", jakou si zaslouží. Avšak zatímco ve Vratislavi policie okupovala pouze vstup do nočního klubu, v Katowicích došlo ke skutečné bitce mezi policií a lidmi, kteří chtěli tančit v nočním klubu, který používá právní kličku a svou taneční noční diskotéku nazývá "stranickopolitická konference". Pořádková policie použila slzného plynu a střílela gumovými projektily ze zbraní s hladkou hlavní V Polsku strany Právo a spravedlnost budete donuceni žít svůj život podle vůle vlády - pokud je silou, pak jinak. Někdy je perzekuce pěkně absurdní - jako v případě toho sedmnáctiletého chlapce, který během stávky mládeže za klima pronesl projev megafonem a nyní je obžalován z porušení ekologického zákona, protože "dělal příliš velký hluk". Ředitelka soukromé školy v Tczewu čeli hrozbě, že ji budou odebrána učitelská práva, protože byla jednou z organizátorek stávky žen. Jak sdělila serveru Oko.press , její manžel, zaměstnaný ve státem ovládaném podniku, byl také vyhozen ze zaměstnání.Ani těm nejvěrnějším služebníkům režimu není poskytnut ani minimální prostor. Zaměstnanec státní propagandistické televize TVP, který kritizoval rozhodnutí Ústavního soudu o potratech, náhle zmizel z televizních obrazovek. Portál onet.pl zjistil, že on i jeho manželka, oba zaměstnanci státem ovládané televize TVP dostali nabídku, kterou nemohou odmítnout: budou přesunuti do málo sledované televize TVP Polonia, která vysílá pro Poláky žijící v zahraničí - je to daleko méně prestižní práce s daleko menším platem...Ale tam, kde je bič, tam je i cukr. Například školní děti dostanou pochvalné body navíc, když napíší báseň, která kritizuje potraty. To je v souladu s novým směřováním polského školství za nového ministra školství Przemysława Czarnka, radikálního katolíka. Podle něho by školní osnovy měly obsahovat více katolického a vlasteneckého materiálu. A takové záležitosti jako antikoncepce či občanská společnost, ty budou muset být odstraněny. Avšak alespoň se žáci nyní budou učit o tom, že Lech Wałęsa byl komunistický agent (to, že jako mladý muž začátkem sedmdesátých let púodepsal jakýsi bezvýznamný dokument historikové strany Právo a spravedlnost nyní rozmazávají ve snaze udělat prostor v národním patheonu slavných osob pro hrdiny jako Lech Kaczyński). Změny ve školství jsou viditelné všude. Napřáklad každoroční studentská olympiáda v angličtině obsahovala otázky, které bylo lze interpretovat jako podporu pro anti-transsexuální názory , jaké zastává J.K: Rowlingová.Mezitím, pokud jde o internet, hlavním tématem posledních týdnů bylo vytvoření nového portálu sociálních sítí jménem Albicla.com . To vzniklo v reakci na zákaz účtů Donalda Trumpa na Facebooku a na Twitteru a má to být platforma pro skutečně svobodný projev pro každého. Snažil jsem se tam jako soukromá osoba zaregistroval před týdnem, ale neúspěšně, tak jsem se dnes pokusil vytvořil svůj oficiální účet jako novinář z- a stále jsem neobdržel potvrzovací email pro ani jeden z těchto dvou účtů. Ano, možná je to způsobeno obrovským množstvím technických problémů, jimiž od svého založení Albicla trpí, ale šíří se dohady, že všechny účty jsou ověřovány manuálně, takže možná že já jsem byl prostě odmítnut jako "příliš levicový" na to, abych si zasloužil přístup do této oázy svobodného projevu... V každém případě, Tomasz Sakiewicz z listu Gazeta Polska, který nadšeně podporuje stranu Právo a spravedlnost, tvůrce tohoto projektu, je na něj nesmírně hrdý. Vytváří novou revoluční funkcionalitu jako "reakce na komentáře" "oznámení" a už plánuje expanzi na nejslibnější zahraniční trh: do Maďarska. Mezitím ale má tento portál obrovské množství technických problémů, má také tragicky nedostatečné zabezpečení a většina těch štastlivců, kteří se tam mohli zaregistrovat, jsou prostě internetoví trollové (jak říkám, já to sám ověřit nemůžu, protože na přístup čekám už týden, ale rozhodl jsem se o tom zmínit stejně).Avšak předpokládám, že se diváci televize TVP brzo dovědí, jak senzační Albicla.com vlastně je. Takové "zprávy" jsou tam běžné. Zrovna nedávno vysílali další šestiminutový materiál o tom, jak vynikající a jak důvěryhodná je sama TVP. Ach, ta ironie...Mezitím se v Polsku nedávno konaly velké válečné hry. Bylo to poprvé, kdy jsme mohli být svědky, jak nové strategické změny, které do armády zavedl Antoni Macierewicz, fungují v praxi. Při vojenském cvičení nazvaném "Zima 20" šlo všechno tak špatně, že většina polské armády byla zničena hned v prvních dnech útoku. Některé rozkazy byly tak debilní, že je velitelé nebrali vážně, protože usoudili, že to musí být nějaká chyba. Cvičení bylo sice plánováno na 22 dnů, ale Polsko v něm bylo schopno bojovat proti nepříteli jen po dobu pěti dnů. Armáda se vzdala velkých měst bez boje a Varšava byla zcela obklíčena za čtyři dny. Byla to katastrofa daleko horší než v roce 1939.Dva měsíce by snad přece mělo být dost času na to, aby si uvědomili, že vzhledem k tomu, že jsou lidé, kteří jsou ochotni být očkováni ve velkém městě, bylo by daleko rozumnější je očkovat tam, než je posílat na dalekou cestu na venkov? Uvidíme. Dám vám vědět, jestli se to stane.