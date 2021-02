Problémový Hof

5. 2. 2021

K situaci na Chebsku jsem si dovolil přeložit pro BL kousek zprávy bavorské čtyřiadvacítky BR24 na br.de . Je to ilustrace, jak je situace blbá, ale taky jak si lidi v regionu dokážou poradit. Kde je Praha, kde jeněkde v Hamburku? A ukazuje to, že nějaké hranice už vlastně neexistujou. Fyzicky ani mentálně. To nikdy předtím nebylo, no, možná ve středověku. Všichni jsme občany Svaté říše Evropské unie. Když musíme, tak to umíme, držme se! Moje fotka je u potoka Mühlbach u obce Mühlbach, Pomezí nad Ohří, v lese, kde se, historicky celkem nedávno, po lidech střílelo...,