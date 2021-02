Rozhovor Britských listů 359. Zdravotní sestra: Jak může někdo zlehčovat tu hrůzu v nemocnicích?

2. 2. 2021













"Nikdy nepochopím, že lidi jdou na demonstrace bez roušek, že říkají, že tady ta hrůza v nemocnicích, že neexistuje, že covid neexistuje. Ta nemoc je těžká, existuje, může postihnout každého a je zákeřná. To, že jste mladý sportovec, neznamená, že to přežijete. Ta nemoc si prostě vybírá podle nějakého klíče, který my neznáme. Může to postihnout každého. Úplně každého. Mně strašně vadí a ubližuje, že to utrpení těch lidí někdo zlehčuje."







Jan Čulík hovoří s Martinou Hvozdenskou, zdravotní sestrou z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, o jejích zkušenostech s covidem. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 3.února 2021.