Cirkulace vody v Atlantickém oceánu, která tvoří Golfský proud, slábne

26. 2. 2021

Cirkulace vody v Atlantickém oceánu, která je základem Golfského proudu, přinášejícího teplé a mírné počasí do Evropy, je nejslabší za posledních tisíc let a příčinou je zřejmě globální oteplování.Další oslabení této cirkulace by mohlo vést k většímu množství bouří, k mrazivějším zimám a k vlnám horka a sucha po Evropě.Vědci předpovídají, že cirkulace vody v Atlantickém oceánu zřejmě poklesne do konce tohoto století o 34 až 45 procent, pokud bude globální oteplování pokračovat. Vedlo by to zřejmě k bodu zvratu, kdy by se systém stal nenapravitelně nestabilním. Oslabený Golfský proud by také vedl k zvýšení hladiny moře na atlantickém pobřeží USA.Podrobnosti v angličtině ZDE