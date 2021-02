Americký Nejvyšší soud odmítl Trumpův pokus utajit svá daňová přiznání

24. 2. 2021





Americký Nejvyšší soud odmítl pokus právníků Donalda Trumpa zabránit manhattanskému prokurátoru Cyrusi Vancovi realizovat soudní příkaz, nařizující Trumpovi dát soudu k dispozici osm let jeho osobních a korporátních daňových přiznání. Trump byl prvním americkým prezidentem, který svá daňová přiznání nezveřejnil.

Prokurátoři konstatovali, že je potřebují zkoumat v důsledku mnoha zveřejněných zpráv, že Trump Organization páchala "zřejmě rozsáhlé a dlouhodobé trestné činy". Trump je podezřelý z bankovních, daňových a pojišťovacích podvodů.Cyrus Vance tento měsic najal právníka s rozsáhlými zkušenostmi z analýzy finančních podvodů. Ten bude zkoumat Trumpova daňová přiznání i emailovou korespondenci mezi Trump Organization a její účetní firmou Mazars USA.Pokud budou zjištěny trestné činy, Trump by mohl skončit ve vězení. To by znamenalo, že by nemohl znovu kandidovat na amerického prezidenta.List New York Times loni informoval, že v letech 2016 a 2017 Trump uhradil jen 750 dolarů na federálních daních z příjmu a neplatil žádné daně v 10 z předchozích 15 let.Podrobnosti v angličtině ZDE