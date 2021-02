Boris Johnson je lhář a covid bude jeho výmluvou za katastrofu brexitu, píše francouzská velvyslankyně

25. 2. 2021





Boris Johnson je zatvrzelý a notorický lhář, který se ve svém lhaní vyžívá a má pocit, že nemusí dodržovat pravidla, jaká musejí dodržovat jiní lidé, píše ve své nové knize Sylvie Bermannová, velvyslankyně Francie v Británii v letech 2014-2017.



Píše také, že brexitéři jsou posedlí nenávistí vůči Německu a mýtem, že Angličané osvobodili Evropu sami. Charakterizuje brexit jako vítězství emocí nad rozumem, jehož bylo dosaženo prostřednictvím kampaně lží, během níž Boris Johnson a Michael Gove zneužili záporných postojů mnoha Angličanů vůči migraci.



Bermannová je jednou z nejvýznamnějších diplomatek ve Francii. Byla velvyslankyní v Číně i v Rusku. Hodnotí britskou reakci na koronavirovou pandemii jako jednu z nejhorších na světě, podobnou reakci Donalda Trumpa a Jaira Bolsonara. Předpovídá, že Boris Johnson zneužije covidu k tomu, aby zamaskoval ekonomické dopady brexitu na britskou ekonomiku.Johnson, píše dále Bermannová, pochází z třídy těch lidí ze soukromé školy Eton a z Oxfordské uiniverzity, která je přesvědčena, že má právo zneužívat jazyka k provokacím. Johnsona charakterizuje jako inteligentního a šarmantního a píše o něm, že "používá lží k vyšperkovávání skutečnosti, je to pro něho hra a zároveň nástroj moci. Účel světí prostředky. Johnson nedodržuje žádná pravidla."Dodává: "Johnsonovi nevadí, když ho někdo nazve vzdorným lhářem. On ví, že je lhář. Vždycky toho využíval ke hře. Z prvního svého zaměstnání ho proto vyhodili."Ve své knize nazvanése Bermannová snaží definovat psychiku, která vedla k brexitu. Píše o "probrexitových aktivistech, kteří citují historii, v níž Británie nebyla nikdy poražena, nikdy nebyla obětí invaze." Je to země, která si o sobě myslí, že sama zvítězila v druhé světové válce, osvobodila evropský kontinent a zaslouží si vděčnost.Skutečnost, že během druhé světové války zahynulo 22 milionů Rusů, brexitéry nevzrušuje. "To nenarušuje narativ brexitérů, kteří šíří mýtus, že Británie osvobodila Evropu sama a nepotřebuje nikoho."Bermannová dodává, že Francie má dluh vděčnosti vůči Británii, ale "je správné si pamatovat, že Británie nebyla sama a že nemůžete žít s historií, která se zastavila v roce 1944.""Ruku v ruce s narativem, že Anglie zachránila Evropu," píše Bermannová, "jde nenávist k Německu a pohrdání zbabělstvím - což je výraz pro ty, kteří připustili, aby byla jejich země okupována, nemluvě o těch, co kolaborovali".Bermannová předpovídá: "Boris Johnson se pokusí skrýt účet za brexit pod koberec covidu. Ten účet je za rok 2020 více než 200 miliard liber, což je téměř tolik, co Británie zaplatila celkem na příspěvcích do EU od svého vstupu v roce 1973, ta částka byla 213 miliard liber."Británie nyní bude mít velké problémy mimo EU prosadit svůj vliv a hrozí ji skotské referendum o nezávislosti. Bermannová je přesvědčena, že Evropská unie bude pociťovat povinnost zahájit rozhovory se Skotskem o vstupu, pokud budou Skotové hlasovat v referendu pro odchod z Británie, ale to není oficiální evropský postoj, částečně v důsledku tlaku ze Španělska. Madrid se obává, že by to posílilo katalánské separatisty, kdyby bylo dovoleno, aby nezávislé Skotsko vstoupilo do EU.Podrobnosti v angličtině ZDE