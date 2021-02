V ČR už zemřelo 19 999 osob, od včerejška je to rekordní nárůst o 317 mrtvých! Je absolutně nutné uzavřít montovny!

Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jenosob. Ve čtvrtek bylo dokončeno očkováníAby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. (Kvůli vyšší infekčnosti nových koronavirových kmenů bude ve skutečnosti třeba naočkovat nejméně 70 % populace - pozn. KD.) Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou 18,7 milionů lidí, to je 28,3 procent obyvatelstva. (Skotsko proočkovalo první vakcínou už 33,7 procent obyvatelstva.) V USA uvádí Joe Bide, že bylo očkováno 50 milionů lidí.