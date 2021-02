Babiši, uzavři montovny. Jedině tak zabráníš navršení hor mrtvol

Lidé budou právem zákazem cestovat přes hranice okresů během nadcházejících dnů a týdnů rozezleni, protože omezení jejich života bez uzavření montoven nepřinese pokles nákazy. Dospějí tedy docela oprávněně k názoru, že tato karanténa byla zbytečná. V TAKTO globálně nejhorší, havarijní situaci může pomoci jen přísný lockdown VŠEHO, spolu s očkováním. ČR bohužel stále ještě efektivně neočkuje. Ani po proočkování 30 procent obyvatelstva (20 milionů lidí) není Británie připravena zrušit lockdown. Právem britští epidemiologové varují, že je ještě příliš brzo a že především v důsledku nových variant se pandemická vlna může bez dodržování karanténních opatření zase rozjet.



Bláboly českých ultrapravicových "ekonomů", že si vláda nemůže dovolit uzavřít montovny, protože by to přineslo zemi "nedozírné ekonomické škody" jsou neinformované a nesmyslné. Vláda samozřejmě musí majitelům i zaměstnancům montoven poskytnout plné finanční odškodnění. To je možné proto, že globální úrokové míry jsou na absolutním minimu a státní dluh je proto zatížen naprosto minimálními úroky. Kromě toho, z nejnovější ekonomické teorie vyplývá, že není vlastně důležité státní dluh splácet . Vláda může dluhy odepsat. Ekonomičtí teoretikové nyní přijímají, že lze ekonomiku sanovat tištěním peněz! Samozřejmě je nutno dávat pozor, aby tištění peněz (oficiálně zvané "kvantitativní uvolňování") nezpůsobilo inflaci. Jenže v období hluboké hospodářské krize tištění peněz inflaci nezpůsobí, až do určité míry naopak dokáže cílenými investicemi oživit ekonomiku. O tom se právě na Západě velmi hovoří: po ukončení pandemie (Británie o tom může nyní mluvit, protože je v důsledku masového očkování konci pandemie zřejmě daleko blíže než ČR) je nutno k oživení ekonomiky masově investovat do nejnovější technologické revoluce, tedy bezuhlíkové ekonomiky, založené především na využívání vodíku, a to jene pouhou mechanickou aplikací vynálezů odjinud, ale podporou vlastního výzkumu a vývoje v této oblasti na českých univerzitách.