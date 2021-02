...o půlnoci zavolali vítěznýho úmora

25. 2. 2021 / Karel Dolejší

Podle mých osobních pozorování, která samozřejmě nemusejí být reprezentativní, je však "nenosičů" roušek patrně ve skutečnosti mnohem více, mimo obchody a MHD možná už většina. Přitom i část lidí s rouškami stále nosí ochranné pomůcky pod nosem nebo dokonce "na Klause" (stažené pod bradu). Nakolik v takové situaci pomůže předepisování respirátorů není příliš zřejmé.

Vláda způsobila neustálými změnami a četnými nelogickými výjimkami v protipandemických opatřeních naprostý organizační chaos - a nechala navíc bez zásahu po celé měsíce úřadovat dezinformační scénu, včetně jejích zahraničních vazeb. Nemůže se tedy divit, pokud se důvěra veřejnosti v platná opatření rychle rozpadá, místo aby docházelo k jejímu postupnému upevňování.

Na jedné straně je nepochybně třeba režim zpřísnit, pokud britská mutace již dominuje i na Moravě a v Brně zaznamenal průzkum jihoafrickou variantu. Na druhou stranu jsou lidé stále méně ochotni řídit se tím, co Babišova vláda nařizuje. Kabinet zakazuje a přikazuje, neumí ale srozumitelně občanům vysvětlit, proč by to či ono měli dělat. Až 45 % podíl dezinformovaných spoluobčanů považuje COVID za pouhou mediální bublinu.

V kuloárech se proslýchá, že ministr zdravotnictví údajně včera požadoval uzavření školek (kam Češi často posílají nemocné děti a kde byla zjištěna jihoafrická mutace), drogerií (ale proč, proč ne třeba prodejen zbraní?) a omezení volného pohybu v rámci kraje, případně až do 20 km v okruhu bydliště. V rámci úvah o poměru sil ministra Blatného vůči průmyslovým a obchodním lobbistům a jejich patronu vicepremiéru Havlíčkovi lze nicméně předem odhadnout, že i z této nesrozumitelně působící sady dodatečných opatření se podaří prosadit jen zlomek.

Že by vláda měla utnout špinavé kšefty s čínskými antigenními testy, postupně navyšovat podíl PCR testů a povinně jimi prověřovat osoby odcházející po 14 dnech z karantény, místo aby možné bezpříznakové přenašeče posílala po 10 dnech zpátky do ulic, se pochopitelně nemluví. K tomu chybí politická vůle - a finanční pobídky v podobě vejvarů ze zakázek pro partajní kasičky či osobní požitky úředníků.

Opozice žádá od vlády srozumitelné odůvodnění nových opatření. Protože ale není boha, který by přesvědčivě vysvětlil, proč drogerie ne, kdežto třeba "e-shopy" s elektronikou, kde si na notebooku v kamenné prodejně objednáte zboží a na pokladně si je vyzvednete ano, nelze příliš počítat s tím, že by podmínka byla splněna.

Nejpravděpodobnějším výsledkem dnešních horečných nočních jednání tedy je, že vláda přece jen část nových restrikcí nakonec vyhlásí. Nebudou však postačovat ke zvládnutí další vlny pandemie s novými virovými kmeny - a ani ta opatření, která projdou, se nepodaří v praxi náležitě vynutit.

Stručně řečeno, čeká nás nepochybně vítězný úmor.