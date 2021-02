Průběžné zpravodajství:

ČR: Denní nárůst nákaz o 15 672! V ČR budou nyní nesmyslně umírat desetitisíce lidí, v době, kdy jsou už k dispozici vakcíny

24. 2. 2021





- AstraZeneca dodá Evropské unii v druhém čtvrtletí méně než polovinu slibovaných 180 milionů vakcín. Snaží se přesto zvyšovat výrobu.



- Světová zdravotnická organizace uvádí, že globální počet úmrtí za poslední týden poklesl o 20 procent.



- Americká Sněmovna reprezentantů bude v pátek hlasovat o koronavirové finanční pomoci obyvatelstvu v hodnotě 1,9 bilionu dolarů.



- Ve Francii stoupl počet pacientů na JIPkách na nejvyšší míru za posledních 12 týdnů. Je jich tam 3435. Regionální činitelé požadují zákaz veřejného shromažďování.



- Irsko otevře některé školy, avšak prodlužuje lockdown do dubna.



- V Británii se diskutuje o zavedení elektronických očkovacích průkazů, které by umožnily očkovaným vstup do restaurací nebo kin.



- Počet registrovaných denních nákaz v Německuy stoupl o 8007 na 2 402 818. Počet mrtvých stoupl o 422 na 68 740.



- Všichni obyvatelé Hongkongu dostanou od vlády dotaci v hodnotě 640 amerických dolarů, aby utrácením stimulovali ekonomiku.



- Indie varovala ve středu, že porušování předpisů ohledně testování a dalších karanténních opatření proti koronaviru by v mnoha indických státech mohlo vést k velkému nárůstu nákaz, zejména poté, co Indie identifikovala několik nových variant viru. Téměř měsíc poté, co indický ministr zdravotnictví vyhlásil, že pandemii Indie už zvládla, roste výrazně míra nákaz v západních státech Indie, protože lidé nenosí roušky a nedodržují rozestupy. V Indii bylo dosud nakaženo 11,03 milionu osob, počet nákaz vzrostl za posledních 24 hodin o 13 742, počet úmrtí o 104 na 156 567.



- Londýské letiště Heathrow zaznamenalo v roce 2020 finanční ztrátu 2 miliard liber (60 miliard Kč).



- Švédsko uvolní restrikce uvalené na obyvatele pečovatelských domovů, kteří byli očkováni, ale karanténní opatření v zemi budou zpřísněna. Švédsko zaznamenává za posledních 14 dní nárůst nákaz a hrozí třetí vlna pandemie. 80 procent obyvatel pečovatelských domovů ve Švédsku však už bylo očkováno jednou vakcínou a 64 procent oběma.



- Britský ministr školství tvrdí, že od 8. března se bude moci až 40 procent britských univerzitních studentů vrátit k normální výuce. Británie proočkovala první vakcínou více nž 25 procent obyvatelstva.



- Polsko ve středu oznámí nová karanténní opatření, oznámil ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Denní míra infekcí v Polsku ostře roste. Za posledních 24 hodin došlo k nárůstu nákaz o 12 146 případů, což je ve srovnání s minulým týdnem nárůst o 2500.



- Ghana dnes dostane prvních 600 000 vakcín AstraZeneca v rámci systému Covax.

