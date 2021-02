Rozhod` jsem se léčit COVID tarasnicí

24. 2. 2021 / Karel Dolejší

Už jste pochopili, proč si podle vládních sentimentů od počátku druhé vlny pandemie nesmíte v ČR pořídit zimní kabát, nicméně po celou dobu je vám dovoleno koupit si zbraň? - Přece proto, aby až naštvaní poddaní vyrazí nejprve z domovů do ulic a poté z ulic do sídla vlády a parlamentu, mohli tam úřadovat obdobně, jako američtí radikálové 6. ledna ve Washingtonu.

Ústavní soud v pondělí zrušil některá ustanovení vládních protiepidemických opatření týkající se uzavření obchodních provozoven. Označil je za nedostatečně odůvodněná a systém výjimek, který podle něj připomíná "telefonní seznam", zrovna tak. Přitom základní účel opatření výslovně uznal.

Takové rozhodnutí dává smysl. Buď je totiž situace natolik špatná, že se uzavře opravdu vše s výjimkou obchodů s potravinami, lékáren a řekněme prodejen s krmivy plus prodej motoristického zboží na čerpacích stanicích, nebo jsou možné výjimky z všeobecného zákazu - ale pak ty výjimky mají mít rozumné odůvodnění.

Na počátku pandemie se velký důraz kladl na možný přenos viru prostřednictvím kontaminovaných povrchů, ale postupně se ukázalo, že naprostá většina nákaz se týká vydechovaných částeček. Ačkoliv tedy jistě neškodí mýt si častěji ruce atd., představa, že se centrem šíření nákazy stane třeba obchod s obuví, protože se tu lidé dotýkají zkoušeného zboží, je dnes již zastaralá. Nepodporují ji ani čerstvé studie, které přímo v obchodech provedl tým molekulárního biologa Omara Šerého.

Je možné, že současná katastrofální epidemiologická situace v ČR si vyžádá tvrdý lockdown zahrnující také takřka úplné uzavření obchodů (ovšem kvůli kapénkové infekci, nikoliv kvůli přenosu dotykem). To však neměli na mysli autoři soudem napadených podzimních zákazů. Ti podle svých dojmů spíše než podle doporučení expertů vytvořili systém, který uzavřel většinu malých specializovaných prodejen a část jejich zboží přitom dovolil dál prodávat velkým supermarketům. Proč si nesmíte koupit knihu, ale pistoli ano, přitom také nikdo věrohodně nedokázal zdůvodnit.

***

Kdyby Babišova vláda měla výslovně v úmyslu vytvořit v ČR předrevoluční situaci, postupovala by velmi podobně, jako postupuje teď.

ANO coby někdejší hromosvod tekutého hněvu se ve stále větší míře stává jeho účinnou roznětkou. Jeden den plánuje otevírání obchodů, zanedlouho je oznámen opak. Děti mají jít na počátku dalšího vlny pandemie zpátky do školy, ale podmínky pro to, včetně účinného testování, zajištěny naprosto nebyly. Chcete-li se nechat testovat citlivými PCR testy, které dnes už mohou být výrazně levnější než čínské antigenní testovací sady, musíte nahlásit příznaky - ačkoliv jde o jediný test, který dokáže odhalit bezpříznakové případy COVIDu, které patří k nejčastějším šiřitelům nákazy. Pokud příznaky nenahlásíte, máte nárok jen na antigenní testování - které ale nemoc u bezpříznakových pacientů odhaluje velice nespolehlivě. Pokud neseženete respirátor či nanoroušku, máte od čtvrtka povinnost nosit dvě chirurgické roušky přes sebe, čímž ale klesne jejich prodyšnost, aniž by došlo ke zvýšení těsnícího efektu - takže tím více vzduchu pak bude proudit mezerami mezi obličejem a rouškami místo přes ně. Místo aby se ochranný efekt roušek zvýšil, jak to doporučují zahraniční experti (přitlačením chirurgické roušky na tvář druhou, lépe utaženou látkovou rouškou, případně vhodnými dodatečnými úpravami chirurgické roušky samotné), naopak klesne.

Kam se podíváte, věci jsou naopak než by měly, případně v nich panuje nezměrný chaos.

Nobelista Elias Canetti v oceněné knize Masa a moc zdůraznil, že na počátku tvorby rozběsněných davů stojí vzájemná izolace jednotlivců a strach z doteku, které se pod vlivem popichujících demagogů napadajících pošramocené společenské autority a ukazujících na nepřítele převrátí ve svůj opak. Toto podhoubí davových reakcí se během pandemie rozrostlo do rozměrů, jaké snad ještě nikdy v minulosti nebyly zaznamenány. Extrémisté zvyklí pracovat s davy, jako například (ex)nácek Landa, jsou si této skutečnosti samozřejmě velmi dobře vědomi.

Vláda, která neumožní občanům koupit si Canettiho klasickou analýzu zuřivé masy, ale zato se pečlivě stará, aby si kdykoliv směli pořídit zbraň, si sama podřezává větev, na níž sedí.

A co hůře, všem tuto větev podřezává.