Jak jsem se rozloučil s holdingem

Po zhruba dvou a půl letech rozdávání radosti v dresu olomoucké MF DNES jsem odedneška ofiko nezaměstnaný. Seběhlo se to relativně rychle. Na podzim dostal můj tehdejší šéf Kuba Štos nabídku od vedení: buď se plánované škrty dotknou jeho, nebo se jim může vyhnout, když vyhodí Mikela, na kterého údajně chodí pořád stížnosti (nikdy se k nám žádné nedostaly). Kuba tehdy udělal to, co slíbil, když mě nabíral do MF - udržel ochranou ruku nad naprostou nezávislostí redakce. Nabídku odmítl a firma se s ním v prosinci rozloučila,