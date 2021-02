Impeachment: Po rezignaci svého právního týmu si Trump našel dva velmi pochybné nové obchájce

2. 2. 2021

Nový Trumpův právník pro obhajobu při senátním procesu impeachmentu, Bruce L. Castor Jr., kandidoval r. 2015 na okresního prokurátora v Montgomery County v Pennsylvánii. Kampaň byla ovlivněna jeho rozhodnutím řadu let předtím odmítnout trestně stíhat televizního komika Billa Cosbyho za znásilnění. Poté, co Castor v kandidatuře prohrál, žaloval ženu, kterou obviňoval se své porážky - jednu Cosbyho oběť. Jeho žaloba, která se dostala do titulků amerického tisku v roce 2018, byla odmítnuta. Prokurátor, který kandidaturu vyhrál, Cosbyho začal trestně stíhat a poslal ho do vězení. Nyní bude Castor hájit Trumpa.Poté, co o víkendu odmítlo pět právníků pracovat na Trumpově obhajobě, má Trump nyní dva nové právníky - Castora a Davida Scheona, který má vazby na další kontroverzní jedince, podvodníka Rogera Stonea a sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina. Shoen odmítá oficiální informaci, že Epstein spáchal ve vězení sebevraždu, a tvrdí, že byl zřejmě zavražděn.Podrobnosti v angličtině ZDE