Protikorupční skupina EU požaduje zásahy proti Polsku, Maďarsku a ČR

29. 1. 2021

Boj proti korupci v Evropské unii nepřináší měřitelný pokrok. Toto je jedno z hlavních zjištění dnes zveřejněného indexu korupce Transparency International (CPI). V globálním srovnání je Evropská unie i nadále regionem s nejčistšími politickými institucemi. V některých členských státech se však situace v posledních letech dramaticky zhoršila a nyní stagnuje na nízké úrovni. Nadměrná nouzová opatření v důsledku pandemie v Coroně dále poškodila integritu vlád některých členských států, píše europoslanec za Stranu zelených Daniel Freund.



Tři vývojové trendy:

POLSKO v žebříčku korupce Transparency International klesá. V loňském roce se vláda zákona dostala pod další tlak kvůli kontroverzní soudní reformě. V průběhu koronavirové pandemie byly pozměněny stovky zákonů s cílem zajistit u moci vládnoucí stranu PiS. Transparentní vládní opatření již nejsou skoro vůbec zaručena. Lze očekávat další zhoršení v důsledku ochromení nezávislého soudnictví.MAĎARSKO za vlády Viktora Orbána je nyní ve vnitřním žebříčku EU na posledním místě (spolu s Bulharskem a Rumunskem). Prostředky EU jsou v Maďarsku systematicky zneužívány a končí v kapsách důvěrníků a členů rodiny předsedy vlády. Maďarsko na koronavirovou pandemiireagovalo rozsáhlými nouzovými opatřeními, která zasáhla hlavně opozici.ČESKÁ REPUBLIKA v letošním indexu korupce ztrácí půdu pod nohama. Spor mezi Bruselem a Prahou kvůli nevyřešenému střetu zájmů Andreje Babiše stále vře. Premiér je sám jedním z největších příjemců dotací EU v zemi prostřednictvím sítě řady firem. Kontrolní instituce, které by mohly zabránit střetu zájmů při přidělování fondů EU, v České republice de facto neexistují.Daniel Freund, spolupředseda protikorupční meziskupiny v Evropském parlamentu, komentuje:„Vzhledem k aktuálním číslům je šokující, že Evropská komise stále nepřijímá rozhodná opatření proti korupci v členských státech. Po letech regresí to nyní stagnuje na nízké úrovni. V tomto procesu jsou miliardy eur daňových poplatníků každoročně přesměrovány do kapes zkorumpovaných politiků a úředníků. To ničí důvěru v Unii a podněcuje skeptiky EU. EU nástroje pro boj proti korupci však má: Při zneužití fondů EU je třeba použít finanční sankce. Slovní varování z Bruselu nemá žádný účinek. V rámci koronavirové pomoci a Fondu pro zotavení vydá Unie v příštích letech více peněz než kdykoli předtím. Musíme zajistit, aby tyto peníze dorazily k těm, kteří je potřebují, a neskončily v kapsách politiků. "„Současný vývoj v Polsku a Maďarsku ukazuje více než jasně: evropský právní stát je ve vážné krizi. Demokracie jsou podkopávány a politické systémy jsou šity na míru finančním potřebám oligarchické elity. Omezování právního státu a nekontrolovatelná korupce jdou ruku v ruce. Evropská komise zde musí rychle zasáhnout, než dojde k nenapravitelné škodě. Od 1. ledna je zaveden mechanismus pro ochranu právního státu. Tento mechanismus musí být konečně použit, aby si vlády ve Varšavě a Budapešti uvědomily, že EU nebude nečinně přihlížet a nic nedělat, zatímco budou omezována základní práva a rozkrádány miliardy. ""Kliknutím sem přejdete přímo ke studii TRANSPARENCY INTERNATIONAL:Jejími členy je 129 europoslanců z 23 členských států a šesti politických seskupení: Společně s Robertou Metsolou (EPP, Malta) jsme vytvořili tuto meziskupinu, protože jsme přesvědčeni, že boj proti korupci lze vyhrát pouze společně. Chceme spojit síly k prosazení politických iniciativ proti korupčním praktikám v EU. Chceme, aby Evropská unie zařadila vyšší rychlost v boji proti korupci a podvodům s daňovými fondy. Zároveň si přejeme, aby se orgány EU staly transparentnějšími.Více o naší práci: www.anticorruptionintergroup.eu