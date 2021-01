Koronavirus: Vakcína Novavax je účinná i proti nové britské variantě

Průběžné zpravodajství

29. 1. 2021

- Firma Novavax Inc. uvedla, že její vakcína proti koronaviru je z 89,3 procent účinná, a z 85,6 procent tak účinná i proti nové, nakažlivější britské variantě. Jde o výsledky z předběžné analýzy testů 15 000 respondentů ve věku od 18 do 84 let. asi 27 procent testovaných bylo starších 65 let. Vakcína Novavax je však méně účinná proti jihoafrické variantě koronaviru, je účinná jen na 49 procent. ZDE - Francouzské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že dodávky vakcíny firmy Moderna, které Francie očekávala v únoru, budou sníženy o 25 procent. Paříž a dva další regiony, kde dohromady žije třetina francouzského obyvatelstva, byly nuceny odložit zahájené očkování v důsledku nedostatku vakcín.