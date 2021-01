Sociální vražda a Úřad Prahy 2

Skotsko má zákon, podle něhož musí být bezdomovec do 24 hodin ubytován. Proč ho nemá Česká republika? (JČ)

Těsně před vánočními svátky byl ze sociálního bytu na Praze 2 vyhozen pan Ladislav Halamka. Všem bylo jasné, že nemá kam jít, ale to nikomu na odpovědném úřadu zjevně nevadilo. Odešel s igelitkami, kam musel vměstnat veškeré své oblečení a vše ostatní, co mu v jeho životě zbylo. Jelikož byl dost známou figurou Vinohrad, kde léta sbíral cokoli, co mohl za malý peníz odvézt na svém vozíku do sběrny, všichni jsme ho dobře znali a snažili se mu v tíživé situaci pomáhat. S každým se vždy rád pustil do přátelského hovoru, byl optimista, nikdy nepodlehl sebelítosti, zůstával pragmatický a vždy se vyptával, zda někdo neví o nějaké práci, kde by si mohl alespoň trochu přivydělat, píše Pavla Mulvey Trchová.